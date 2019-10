Real - Zidane avec Pogba à Dubai, une "coïncidence" et "une discussion personnelle"

L'entraîneur du Real Madrid a été catégorique au sujet de sa discussion avec Paul Pogba au bord d'une piscine à Dubai : "pure coïncidence", dit-il.

La nouvelle a fait la Une des tabloïds anglais ce vendredi matin. Pendant la trêve internationale, l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane et Paul Pogba, soit sa cible prioritaire de l’été dernier, ont fait un brin de causette au bord d’une piscine, à Dubai, mais un photographe du Daily Mirror traînait dans les parages pour capturer l’instant.

En conférence de presse, l’entraîneur de , Ole Gunnar Solskjaer, a assuré que cela "ne le dérangeait pas", et ZZ a également fait face aux journalistes quelques heures plus tard. Extraits.

Une discussion "personnelle" avec Pogba

Sur sa rencontre avec Pogba : "C’était une pure coïncidence. Il était de passage là-bas, moi aussi. Et juste avant d’aller à ma conférence, on s’est croisés. Comme on se connait depuis très longtemps, on a pris le temps de discuter, mais je ne vous dirai pas de quoi, c’est personnel."

Sur le mercato d’hiver : "Il y a beaucoup de possibilités, pour tous les clubs. Quand on arrivera en janvier, les clubs décideront. Tout ce que je peux vous dire, c’est que 11 joueurs joueront demain Majorque et d’autres seront sur le banc. Après, on aura l’occasion de signer des joueurs jusqu’à fin janvier. Mais, dans l’immédiat, l’important, c’est Majorque. Les recrues, on verra plus tard."

Les absents : "Modric ne sera pas là contre Majorque, Bale non plus, Kroos non plus et Vazquez non plus. On joue tout le temps, on voyage, on s’entraîne… Ce sont des choses qui peuvent arriver."

Valverde : "Valverde est très bon, comme tout le monde dans l’équipe. Mais nous sommes 25 dans l’effectif et je dois choisir 11 titulaires et 18 convoqués à chaque fois… Lui, il a l’avantage d’être box-to-box, c’est important. Il a de la personnalité et il veut bien faire. Il est très exigeant avec lui-même et c’est bon signe pour son développement."

Jovic : "Il ne s’est pas découragé, loin de là. Il est au fait de la situation. Il ne faut pas oublier qu’il vient juste d’arriver et il est déjà de mieux en mieux. Il apprend la langue tous les jours, il s’entraîne bien et on aura besoin de lui. Il n’a pas beaucoup joué jusqu’ici (218 minutes), mais ça aura vocation à augmenter."