Real - Zidane regrette déjà "deux points de perdus", mais réclame du temps

Tenu en échec par la Real Sociedad dimanche, l’entraîneur du Real Madrid a promis que son équipe allait monter en puissance.

Lors de la saison 2019-2020, qui a vu le retrouver son titre de champion d’ , le club de la capitale avait "perdu" ses premiers points dès la deuxième journée, face à Valladolid (1-1). Cette fois, c’est dès l’ouverture que les hommes de Zinédine Zidane ont fauté, sans jamais réussir à faire céder la (0-0).

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir tenté. Les Madrilènes ont pris leur chance à 16 reprises, mais pour seulement 4 tirs cadrés. Et comme ce n’est pas avec la possession de balle (68 %) qu’on gagne les matchs, celui-ci s’est soldé par un résultat nul. Comme à son habitude, Zidane a préféré retenir le positif…

Zidane : "Il y a beaucoup de satisfaction"

"On va y aller doucement. On n'a eu que trois semaines et un match amical pour entrer dans cette , donc petit à petit, on va améliorer les choses. Il faut y aller tranquillement, parce qu'à part l'absence de but, il y a beaucoup de satisfaction", a d’abord expliqué ZZ, qui a tout de même reconnu la mauvaise opération comptable, lui qui compte garder le titre cette saison.

"Ce sont deux points de perdus. On a eu du mal à se créer des occasions, surtout en seconde période. On a fait un bon match défensivement, on a concédé très peu d'occasions, mais il nous a manqué des choses offensivement et surtout un but", a conclu le technicien français, qui tentera de retrouver le chemin de la victoire samedi sur la pelouse du .