Real - Zidane : "Guardiola est le meilleur entraîneur du monde"

Le technicien français a balayé l'actualité du Real Madrid, qui clôture son année 2019 sur sa pelouse contre Bilbao ce dimanche (21h).

Le s'apprête à accueillir l' ce dimanche (21h) pour le compte de la 18e journée de . Présent en conférence de presse, Zinédine Zidane a commencé à se tourner peu à peu sur le choc des huitièmes de finale de face à et son entraîneur, Pep Guardiola.

"Ce sera spécial parce que j'ai déjà joué contre lui de nombreuses fois. Je le respecte beaucoup, comme joueur et maintenant comme entraîneur. C'est le meilleur entraîneur du monde, il l'a démontré."

Le triple vainqueur de la C1 a ensuite évoqué plusieurs sujets, à commencer par l'arbitrage et le VAR lors du dernier Clasico : "Pour nous, c'est du passé, a-t-il assuré. C'est important parce que c'est la technologie et c'est un plus pour le football. Bien sûr qu'il est possible de l'améliorer. Tout le monde veut l'améliorer. Nous devons être en faveur de cela [la VAR]."

Celui qui a débuté sa carrière d'entraîneur numéro un en 2016 sur le banc des Merengue a également évoqué comment il voyait la suite de son parcours sur un banc. "Je ne sais pas si je vais continuer à entraîner longtemps. Cela dépendra de beaucoup de choses. Peut-être que je suis un entraîneur atypique. Nous verrons, mais jusqu'à 60 ans, c'est sûr que non."

"Nous savons qu'ils sont en train de faire une saison phénoménale, a-t-il ensuite déclaré à propos de Bilbao (qui a notamment battu le Barça en match d'ouverture au mois d'août). Mais nous jouerons notre jeu."

Enfin, il s'est prêté au jeu du bilan de cette première partie de saison : "Je crois que nous sommes au niveau que nous voulions, et pas seulement physiquement. Nous avons beaucoup travaillé, à tous les niveaux. Nous avons eu un début compliqué, mais il fallait travailler et reproduire ce que nous faisions à l'entraînement."