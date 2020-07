Real - Zidane content de Ferland Mendy

Le latéral merengue s'est distingué ce vendredi soir lors du succès des siens contre Alavès (2-0). Pour le plus grand plaisir de son entraîneur.

Un pas de plus. Huit journées disputées depuis la reprises, huit succès et le se rapproche encore un peu plus d'un titre de champion d' après sa victoire contre Alavès (2-0).

"On connaît la difficulté de cette , a réagi Zinédine Zidane après la rencontre. Regardez, il manque trois matches et on ne sait toujours pas qui va la gagner. C'est un exercice très dur, compliqué, mais on sait ce que l'on doit faire. Il nous reste trois finales. On se repose toujours mieux quand on a gagné, mais on rejoue lundi (à Grenade), donc, là, on va aller se reposer."

"Ferland Mendy est au niveau"

Rassurant sur l'état de Karim Benzema, sorti à quelques minutes de la fin, le champion du monde 1998 est également revenu sur la bonne prestation de Ferland Mendy dans le couloir gauche, obtenant notamment le penalty de l'ouverture du score après moins d'un quart d'heure de jeu. Un atout important pour les Merengue, privés de Marcelo pour blessure jusqu'à la fin du championnat.

"On est contents de sa prestation. C'est la première année pour lui ici. Il est au niveau, et ça, c'est la bonne nouvelle. Il est venu ici pour montrer ses qualités, c'est ce qu'il est en train de faire, et on est tous contents de son rendement."