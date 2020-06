Real - Toni Kroos : "Le monde dans lequel nous vivons n’est pas normal"

Élément incontournable du , Toni Kroos a accordé une longue interview au magazine allemand GQ dans laquelle il évoque la crise liée à la pandémie de Covid-19. Une période forcément compliquée, durant laquelle le milieu de terrain a notamment oeuvré en faveur des plus démunis via sa fondation.

"Le monde dans lequel nous vivons n’est pas normal"

"Dans certains hospices pour enfants, ils ont renvoyé des employés à la maison et nous avons mis des ordinateurs portables à leur disposition afin qu’ils puissent continuer à faire leur travail à domicile, ce qui profite également aux enfants. Pendant le pic, nous avons offert la possibilité à pratiquement toutes les familles que nous soutenions de choisir des jouets et des cadeaux que nous leur avons envoyés", a ainsi expliqué l'Allemand, soucieux de faciliter la vie de ces familles.

"Les journées à la maison peuvent être très longues, surtout quand vous avez un enfant malade. Notre intention est de rendre tout plus agréable. Le monde dans lequel nous vivons n’est pas normal et il y a des problèmes plus importants que de gagner un match de football", a ensuite ajouté Toni Kroos.

Après plusieurs semaines de trêve forcée, le joueur du Real Madrid a aussi déclaré ne pas être nerveux à l'idée de retrouver le chemin des terrains. "Je suis rarement nerveux sur le terrain. J’ai vécu trop de choses et j’ai trouvé que la sérénité était d’une grande aide à plusieurs reprises. Les succès vous donnent également une certaine tranquillité d’esprit et les choses m’affectent moins. En revanche en dehors des terrains, il y a des jours où mes nerfs et mes émotions peuvent prendre le dessus. Quand mes enfants sont nés, par exemple. Là on ne peut ni influencer ni aider et il faut croiser les doigts pour que tout se passe bien", a-t-il raconté. Tant mieux, car la reprise se profile en .