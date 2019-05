Real Sociedad-Real Madrid (3-1) - Dompté par la Real Sociedad, le Real Madrid coule encore

Le Real Madrid a concédé un nouveau revers ce dimanche soir sur le terrain de la Real Sociedad (3-1).

Au moment de faire les comptes, il n'y aura pas grand chose à garder dans cette saison madrilène, à l'exception peut-être de la réussite de Karim Benzema. Revenu aux affaires il y a deux mois, Zinédine Zidane peut dresser le même constat que ses deux prédécesseurs : cette équipe est à côté de ses pompes.

Ce dimanche, pour son avant-dernière sortie de la saison, la Maison Blanche a encore déçu ses socios, sur la pelouse de la . Malgré une équipe bien remaniée, ce Real n'a pas d'excuse. Le jeune Brahim Diaz avait pourtant débloqué la situation dès l'entame de match (0-1, 6e), mais le navire a coulé dans les grandes largeurs par la suite.

Le club basque a égalisé peu avant la demi-heure de jeu grâce à Merino (1-1, 26e), avant de profiter de l'expulsion de Jesus Vallejo à quelques minutes de la pause (39e).

En infériorité numérique pendant plus d'une mi-temps, les Merengue n'ont pas tenu la cadence face à une formation rigoureuse et bien compacte. Même dans la tenue du ballon, Madrid, qui a moins tiré au but que son adversaire, n'a pas été à la hauteur dans ce match. Et la Sociedad a fait la différence somme toute assez logiquement grâce à des buts de Zaldua (2-1, 57e) et Barrenetxea Muguruza dix petites minutes plus tard (3-1, 67e).

Un avantage mérité que la formation basque s'est attelée à conserver avec application jusqu'au coup de sifflet final, profitant de l'apathie du Real. L'équipe de Zidane, troisième, ne bougera plus au classement. Il lui reste un match, contre le , pour mettre un terme au calvaire d'une saison ratée.