Real Sociedad, Odegaard : "Continuer à progresser"

Prêté par le Real Madrid à la Real Sociedad, Martin Odegaard connaît un début de saison très fructueux au Pays-Basque.

Dans un long entretien accordé à AS, Martin Odegaard est revenu sur son magnifique début de saison avec la Sociedad et notamment sa passe décisive sublime contre Alaves.

"Bien sûr, vous le sentez quand vous faites quelque chose de spécial et contre Alavés, c'était une passe spéciale et un butspécial. Ce fut un grand moment et peut-être ma meilleure assistance de tous les temps. Alors bien sûr, vous le sentez et ça me rendait heureux. Je pense que toute l'équipe avait besoin du premier but et que c'était plus facile pour nous par la suite. C'était donc le moment idéal."

"C'est comme ça depuis le début. Quand j'avais 15 ans en Norvège, j'avais beaucoup d'attention. C'était trop d'attention, peut-être trop positive d'ailleurs. Et puis à Madrid, il y avait beaucoup d'attention négative, peut-être un peu trop négative. Donc, pour moi, ça fait un peu trop noir et blanc. En fait, ça a été quelque part au milieu. Et pour moi c'est pareil pour le moment.", a dit Odegaard dans les colonnes de AS.

"Nous avons joué six matchs, donc nous n'avons encore rien fait. Bien sûr, nous avons pris un bon départ, mais pour moi, l’attention est parfois un peu hors de contrôle. Mais comme je suis habitué, il est facile de se concentrer sur le lendemain, la prochaine séance d'entraînement, le prochain match et de continuer à progresser. Et c'est la chose la plus importante. Lorsque vous jouez au football, vous ne pouvez pas penser à ce que tout le monde dit.", a ajouté le prodige norvégien.