Real Santander - Luca Zidane : "Quitter le Real Madrid me fera du bien"

Barré par la concurrence au Real Madrid, le fils de Zinédine Zidane s'est engagé en faveur du Real Santander, avec la volonté de lancer sa carrière.

Ce mardi, Luca Zidane, fils de l'illustre Zinédine Zidane, a été prêté pour une saison , sans option d'achat, au Racing Santander, un club qui évolue en deuxième division espagnole. Luca Zidane avait fait ses débuts en mai 2018 dans les cages du , après que son père ait décidé de lui donner sa chance contre , lors du dernier match de , lors de la saison 2017-2018.

Mais barré par la concurrence de Thibaut Courtois, Keylor Navas et Kiko Casilla au cours de la saison dernière, le jeune portier a estimé bon pour la suite de sa carrière de s'envoler vers d'autres cieux.

"Luca est un gardien moderne, avec un jeu au pied de grande qualité"

Ce jeudi, Luca Zidane a été officiellement présenté à la presse. L'occasion pour lui d'en dire plus sur sa motivation. "J’ai eu beaucoup d’offres, mais celle du Racing était la plus intéressante. C’était une option qui me permettait de continuer à grandir, je suis très heureux et j’ai hâte de démarrer. Quitter le Real Madrid me fera du bien, connaître un autre environnement et un autre club. J’ai découvert un groupe très uni et très ambitieux" , a ainsi déclaré le gardien de but, accompagné du directeur sportif du club en la personne de Victor Alonso, très satisfait de son arrivée.

"Luca arrive sous forme d’un prêt, sans option d’achat. Nous cherchions un gardien différent d’Ivan (Crespo) et Luca répond à ce profil, l’entraîneur décidera et le meilleur jouera. Il n’y a aucune clause dans ce prêt. C’est l’entraîneur qui décidera. Luca est un gardien moderne, avec un jeu au pied de grande qualité. En un contre un, il est spectaculaire et très courageux. C’est un gardien qui peut faire une grande carrière dans le football espagnol. Il sort d’une grande saison avec le Castilla. Le travail quotidien me donnera raison" , a ajouté le dirigeant.