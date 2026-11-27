Comment regarder Real Salt Lake - Vancouver Whitecaps avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

Major League Soccer - 1/8 27 nov. 2026 - 22:00 America First Field

Le Real Salt Lake reçoit les Vancouver Whitecaps à l’America First Field, à Salt Lake City, en Major League Soccer. Les deux équipes se retrouvent quelques jours seulement après leur dernière confrontation.

L’équipe de Pablo Mastroeni traverse une période irrégulière. Elle s’est inclinée 2-0 à Vancouver le 23 novembre, après avoir fait match nul 1-1 contre les Seattle Sounders.

Le RSL occupe la neuvième place de la Conférence Ouest et a remporté deux de ses cinq derniers matches. Sa victoire 2-1 contre le LA Galaxy plus tôt ce mois-ci a montré qu’il pouvait encore obtenir des résultats face à ses rivaux régionaux.

Vancouver arrive en meilleure forme. L’équipe de Jesper Soerensen a remporté quatre de ses cinq derniers matches et occupe la tête de la Conférence Ouest.

Les Whitecaps ont marqué 13 buts et n’en ont encaissé que trois sur cette série, notamment grâce à une victoire 5-1 contre Seattle et à un succès 4-1 face au San Diego FC. Ils n’ont pas non plus encaissé de but lors de leurs deux derniers matches.

Le RSL voudra mettre fin à une série de cinq défaites consécutives face à cet adversaire. Vancouver a remporté chacune des cinq dernières confrontations figurant dans les données disponibles.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’heure du coup d’envoi, la diffusion du match et les moyens de le suivre.

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