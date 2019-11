Real-PSG - Le retour de Neymar ? "Une bonne nouvelle" pour Zinédine Zidane

De manière surprenante, le technicien français s’est réjoui du retour de Neymar avant la confrontation entre le Real Madrid et le PSG mardi prochain.

Le veut sa revanche ! Humiliée au match aller sur la pelouse du (0-3), la Maison Blanche va tenter d’inverser la tendance contre le club de la capitale française mardi prochain en Ligue des Champions, dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules. Un rendez-vous auquel Neymar participera certainement !

Titulaire face à ce vendredi avec le PSG, le milieu offensif parisien devrait effectivement avoir du temps de jeu au Stade Santiago-Bernabeu dans quatre jours. La dernière fois qu’il y a mis les pieds, en 2018, il n’avait pas réussi à empêcher Cristiano Ronaldo et compagnie de l’emporter (1-3).

Zidane : "On veut jouer contre les meilleurs"

À l’instar du Real, le Brésilien sera donc revanchard. Une mauvaise nouvelle pour Zinédine Zidane ? Non, à en croire les propos du technicien français, lequel s’est… réjoui du retour de la star parisienne !

"Le match le plus important, c’est samedi en contre la . Mais pour ce qui est des joueurs qui vont revenir dans l’équipe du PSG, pour moi, c’est une bonne nouvelle. On est préparé à jouer contre les meilleurs, on veut jouer contre les meilleurs. On connait leur potentiel offensif, mais c’est bien de se dire que l’on va jouer contre une équipe avec zéro absent. Moi, je préfère", a déclaré ZZ. Ses joueurs seront-ils du même avis ?