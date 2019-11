Real-PSG - Le PSG se voit annuler un penalty par le VAR

L'arbitre de la rencontre a finalement annulé un penalty pour les Parisiens pour une faute préalable de Gueye après recours à la vidéo.

C'est une drôle de situation à laquelle les spectateurs du match entre le et le PSG ce mardi soir en . Alors que les Madrilènes mènent au score et dominent dans le jeu, Idrissa Gueye récupère le ballon au milieu de terrain et joue immédiatement vers l'avant.

Au final de l'action, Mauro Icardi est fauché dans la surface par Thibaut Courtois. L'arbitre de la rencontre, M. Dias, semble alors dans un premier temps accorder un penalty aux hommes de Thomas Tuchel et sort même le carton rouge à l'encontre du gardien belge. L'occasion de voir Alphonse Aréola défier son ancien club croit-on alors.

C'était sans compter sur l'intervention du VAR. Car l'arbitre consulte finalement la vidéo et juge finalement qu'Idrissa Gueye commet la faute sur Marcelo au départ de l'action et annule donc le penalty et l'expulsion pour revenir à une faute pour le Real au milieu de terrain.

Une situation qui ne manquera pas de faire débat. Nous vous avons d'ailleurs posé la question de savoir si l'arbitre avait pris la bonne décision sur nos différents réseaux sociaux.