Comment regarder Real Oviedo - Celta Fortuna avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga 2 - Journée 16 30 nov. 2026 - 14:30 Nuevo Carlos Tartiere

Le Real Oviedo reçoit le Celta Fortuna au Nuevo Carlos Tartiere, à Oviedo, pour une rencontre de Segunda División.

Oviedo occupe la 12e place du classement, mais ses récents résultats ne lui ont guère donné de raisons de se réjouir. Le club a perdu quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, dont le dernier 3-0 à Cordoba.

L’équipe à domicile voudra enrayer cette série sur son terrain. La formation de Raul a encaissé 12 buts au cours de ces cinq rencontres : resserrer sa défense est sa priorité évidente.

Le Celta Fortuna arrive en 19e position et cherche toujours une première victoire dans cette série. L’équipe de Fredi Alvarez a fait match nul 1-1 contre le Real Valladolid le 22 novembre, mais n’a pris que deux points lors de ses cinq dernières rencontres de championnat.

Les visiteurs doivent eux aussi travailler leur défense après une défaite 5-1 à Girona en octobre. Ils ont encaissé 11 buts lors de leurs cinq derniers matches, même s’ils ont fait preuve d’une certaine résistance lors d’un nul 2-2 contre Cordoba.

Oviedo possède également un solide bilan face à cet adversaire dans les confrontations recensées. Voici comment suivre la rencontre, notamment à la télévision et en streaming.

Les informations officielles concernant la diffusion télévisée et en streaming de Real Oviedo - Celta Fortuna ne sont pas encore disponibles. Elles seront ajoutées ici dès leur confirmation.

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