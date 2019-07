Real - Mariano Diaz proche de Monaco ? Son entourage tempère

Annoncé dans le viseur de l'AS Monaco, l'ancien joueur de l'OL entend rester au Real Madrid, bien déterminé à s'y imposer cette saison...

Formé au Real, Mariano Diaz était revenu à Madrid durant l'été 2018 après une belle saison passée à l'Olympique Lyonnais. Lors de son retour, il a également hérité du numéro 7 longtemps porté par Cristiano Ronaldo, ce qui n'avait pas manqué d'ajouter une pression supplémentaire sur ses épaules. Mais en raison des blessures, son exercice 2018/2019 s'est soldée avec 22 apparitions et seulement 4 buts inscrits.

Un retour décevant, entamant encore un peu plus la cote de popularité assez déjà assez faible de l'hispano-dominicain auprès des supporters de la Maison Blanche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne devrait pas s'arranger lors de la saison à venir, lui qui n'a pas disputé la moindre minute de jeu lors des deux premiers matches de pré-saison contre le et , en marge de l'International Champions Cup.

"Son désir est de rester", prévient l'entourage du joueur

Alors que Zinédine Zidane avoue publiquement n'avoir "aucun projet pour lui", l'avenir de Mariano Diaz pourrait s'inscrire du côté de l'AS Monaco, où le club de la Principauté serait, selon nos informations, intéressé pour le recruter. L'échec du dossier André Silva aurait en effet poussé les dirigeants asémistes à regarder du côté de l'ancien lyonnais pour lui offrir un retour en . Mais comme nous pouvons l'affirmer, ce transfert sera très difficile à réaliser.

En cause, le fait que le principal intéressé, lui, ne compte pas quitter la capitale espagnole. Une information confirmée ce lundi par Foot , qui a contacté l'entourage de l'ancien joueur de l'OL. "Plusieurs offres pour Mariano sont arrivées, c’est un joueur très complet et beaucoup de clubs le veulent. Cependant, Mariano est toujours un joueur du et son désir est de rester", confie l'entourage du joueur.