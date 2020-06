Real - Marco Asensio : "C’était un combat contre moi-même"

Absent des terrains depuis août 2019, Marco Asensio est enfin de retour. Pour Real Madrid TV, l'Espagnol s'est confié sur sa douloureuse rééducation.

Sur le flanc depuis août 2019, après s'être gravement blessé au genou lors d'un match amical de pré-saison contre , Marco Asensio a signé un retour remarqué, jeudi soir, face au FC Valence (3-0). Une minute après son entrée en jeu, l'Espagnol a inscrit le second but du , avant d'être passeur décisif en fin de rencontre pour son partenaire Karim Benzema. Difficile de rêver mieux. Surtout après une convalescence aux allures de parcours du combattant.

"J’étais obsédé par l’idée de récupérer"

"Les premières semaines après l’opération ont été les plus dures, celles qui font le plus mal, mais je savais déjà que j’allais souffrir. Tu as beaucoup d’aide, mais c’est ton genou et c’est toi qui dois surpasser. Si tu ne penses pas comme ça, tu n’avances pas. Quand j’ai accepté la blessure, j’étais obsédé par l’idée de récupérer et faire tout ce qui était possible pour aider mon genou. Je pensais à lui 24h/24. Je me défiais moi-même", a-t-il raconté dans un documentaire diffusé sur Real Madrid TV.





"Je savais que je devais y aller progressivement, ne pas penser à rejouer. D’abord surmonter l’inflammation, puis marcher… Je me donnais des cycles de deux semaines. Le défi était énorme, mais puisque j’ai travaillé, j’ai pu surmonter ça. J’ai dit que je ne retournerais au stade que lorsque je serais capable de monter les marches une par une (...) Ça n’a pas été facile, c’était un combat contre moi-même. La clé a été de me retrouver, savoir qui j’étais et me préparer pour ça", explique aussi Marco Asensio, revenu de loin. Considéré comme l'un des futurs cracks du football ibérique, le milieu offensif sera un atout supplémentaire pour Zidane en cette fin de saison.