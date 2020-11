Real Madrid - Zinédine Zidane savoure après le succès à San Siro

Le Real Madrid a frappé fort mercredi en allant s'imposer sur la pelouse de l'Inter Milan (0-2). Un succès qui faisait le bonheur de son entraîneur.

Le avait commencé sa campagne européenne dans la difficulté, il a eu besoin d'affronter l' à deux reprises pour se relancer. Déjà vainqueurs à l'aller (3-2), les hommes de Zinédine Zidane ont remis le couvert mercredi soir, en allant s'imposer à San Siro (0-2) grâce à des buts inscrits par Eden Hazard et Achraf Hakimi (csc).

Un succès qui permet aux Madrilènes de s'emparer de la 2ème place du groupe, avec 7 points. En face, l'Inter Milan est pratiquement condamné à l'élimination. En conférence de presse d'après-match, Zinédine Zidane était plus que satisfait du résultat obtenu, avec la manière qui plus est. Une soirée réussie pour les Espagnols.

"C'est la bonne route à suivre, il faut continuer"

"Je pense que nous avons joué un super match, nous avons joué avec beaucoup de caractère du début à la fin. On sait que tous les matches sont importants. Je ne crois pas qu'on ait eu aujourd'hui une attitude différente de celle en Championnat. Contre (1-1), samedi, je pense qu'on avait joué avec la même attitude, même si on s'est fait rejoindre, je ne crois pas que c'était différent", a ainsi confié le Français, qui se satisfait de voir son équipe capable de gagner sans son capitaine Sergio Ramos.

"Je ne sais pas si c'est le match le plus complet de la saison ou pas, mais on a joué un super match. On nous disait qu'on ne gagnait pas en sans Sergio Ramos, et ce soir on a gagné. On s'améliore, je pense que c'est la bonne route à suivre, il faut continuer", a ensuite martelé le technicien, qui voit plus loin.

Dans le camp d'en face, Antonio Conte avait la mine des mauvais jours face aux médias. Selon lui, les circonstances ont été défavorables à son équipe.

"Ne parlons pas de l'arbitrage, même s'il faut être intelligent et ne pas ruiner des matches ainsi. Je ne sais pas ce qu'a dit Vidal à l'arbitre mais laisser une équipe à dix à la 33e minute, c'est la tuer. Seul le temps va nous aider à grandir et mieux gérer ce type de matches. Il est déjà difficile de jouer contre une équipe du niveau du Real Madrid, ensuite quand avec un but de retard et à dix après une demi-heure, la montagne devient très difficile à escalader", a pour sa part estimé le technicien italien.