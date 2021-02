Real Madrid, Zinedine Zidane perd un défenseur

Le Real Madrid devra faire sans Eder Militao face à Huesca en Liga ce weekend.

Eder Militao est définitivement exclu du voyage du Real Madrid à Huesca samedi après le rejet de l'appel du club contre sa suspension.

Une interdiction d'un match a été confirmée par la Fédération espagnole de football (RFEF) pour le licenciement du Brésilien contre Levante.

L'arbitre David Medie Jimenez a mis en garde Militao pour avoir fait faute sur Sergio Leon alors qu'il frappait au but, mais après un examen de la VAR, le défenseur a été expulsé.

Le Real Madrid a fait appel de la décision, affirmant que le carton rouge affiché était incorrect, car il ne s'agissait que d'une "attaque prometteuse" et non d'une opportunité de but définie que leur joueur avait refusée.

Cet appel a été rejeté par le comité de compétition, qui a estimé que la séquence vidéo prouvait que l'arbitre avait fait le bon choix en expulsant Militao. Cela signifie que Zinedine Zidane, déjà à court de défenseurs, sera définitivement privé du joueur de 23 ans pour le match à l'Estadio El Alcoraz samedi.

Pour rappel, le Real Madrdi est en passe de perdre Sergio Ramos, qui n'a toujours pas prolongé avec le club merengue, lui qui est en fin de bail cet été.

L'article continue ci-dessous

Ramos, qui est libre de parler aux clubs de son choix et qui peut signer un accord de pré-contrat avec n'importe quelle autre formation, sera officiellement en rupture de contrat le 30 juin si un nouveau bail n'est pas conclu d'ici là.

En attendant, le capitaine du Real a "liké" une publication Instagram qui affirmait que le Real traite toujours mal ses joueurs emblématiques.

"Le Real Madrid est maintenant convaincu que Sergio Ramos quittera le club cet été", a écrit le compte Instagram 'realmadridcf_4ever', accompagné d'une photo du défenseur qui a l'air abattu. "C'est ainsi que nous traitons nos légendes. Déchirant."