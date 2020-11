Real Madrid : Zinédine Zidane pas inquiet pour son poste après le nul contre Villarreal

Malgré le nul de son équipe à Villarreal (1-1), Zinédine Zidane reste confiant pour son avenir.

Ce samedi 21 novembre, le a perdu de précieux points dans la course au titre en allant faire match nul 1-1 sur la pelouse de Villarreal.

Après la rencontre, l'entraîneur français du Real Madrid était déçu par le résultat mais pas par la manière : « On perd deux points, clairement. L'action du penalty, ce sont des choses qui arrivent dans le football... Mais (ce résultat, n.d.l.r.) ça me dérange pour l'effort consenti par les joueurs. Il y avait de la place pour empocher les trois points. »

Critiqué et remis en cause par la presse espagnole à chaque faux-pas du Real Madrid, Zidane a de nouveau déclaré qu'il n'était pas inquiet pour son avenir : « J'ai le même enthousiasme qu'au premier jour, ne vous en faites pas pour ça. Continuez à faire votre travail, et moi je fais le mien. »

Enfin, Zinédine Zidane est revenu sur la situation d'Eden Hazard, de retour sur les terrains après avoir été testé positif à la Covid-19 : « Il a passé pas mal de temps sans jouer. Il faut bien gérer son temps de jeu, mais c'est bon, il est de retour, il est avec nous. »

