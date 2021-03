Real Madrid - Zinédine Zidane : "On ne peut plus trop se louper"

L'entraîneur français du Real Madrid est apparu soulagé et satisfait après la victoire étriquée de son équipe face à Elche (2-1), ce samedi, en Liga.

Mené au score face à Elche, 17e de Liga, le Real Madrid est finalement parvenu à inverser la tendance grâce à un doublé de son attaquant français Karim Benzema (2-1). Doublement décisif, le buteur a encore évité le pire à la Maison Blanche, qui profite de ce succès pour revenir provisoirement à 5 points de l'Atlético.

Si la force mentale des Merengue a encore fait la différence, ces derniers ont pour habitude de se faire peur ces derniers mois. C'est donc un Zinédine Zidane partagé qui s'est exprimé face aux médias après la rencontre. "J'aime le caractère qu'ils ont montré, mais j'aimerais aussi qu'ils marquent avant… Je préférerais passer des matchs plus tranquilles. C'est une équipe qui a du caractère, nous sommes en vie dans les deux compétitions et nous allons continuer à nous battre", a-t-il déclaré.

"Il reste douze matchs et nous allons poursuivre notre travail"

"C'est une remontada. Nous croyons en ce que nous faisons, c'était difficile pour nous, nous avons eu deux ou trois occasions de marquer avant et nous ne l'avons pas fait. A la fin, avec de la patience, nous sommes revenus. C'est un résultat mérité. Ce sont deux très beaux buts, avec de très bons mouvements. C'est bon pour nous", a ensuite ajouté le technicien français, qui s'attend à un sprint final compliqué en Liga et qui souhaite donc éviter ce genre de scénario irrespirable à l'avenir.





"On le savait, c'est une équipe qui n'encaisse pas beaucoup de buts, qui défend avec deux lignes de quatre et deux attaquants, très forte physiquement. Il faut trouver de l'espace et pour cela, il faut beaucoup de patience, du rythme, jouer d'un côté à l'autre. Grâce à cette patience, nous avons obtenu les trois points. On ne peut plus trop se louper. Il reste douze matchs et nous allons poursuivre notre travail", a analysé l'ancien milieu de terrain du Real Madrid, ayant opté pour une défense à trois.

"Quelque soit le système, il y a toujours quelque chose de positif pour nous. Nous avons eu deux ou trois occasions avant d'encaisser le but. Nous n'avons pas marqué, mais nous devons réfléchir et je ne pense pas que le système change beaucoup. Après nous pouvons en changer, nous l'avons fait et le match a aussi changé", a-t-il conclu. Si l'Atlético de Madrid est encore loin au classement, ce succès étriqué permet au club de la capitale espagnole de passer devant le Barça au classement.