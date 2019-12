Real Madrid - Zinédine Zidane n'a pas (encore) la tête au Barça

Présent en conférence de presse ce samedi, l'entraîneur du Real Madrid ne pensait qu'à une chose : battre le FC Valence dimanche soir (21h00).

Si le suspense n'est pas vraiment d'actualité dans certains championnats en terme de lutte pour le titre, force est de constater que le et le se livrent une bataille acharnée en ces dernières semaines. En effet, Barcelonais et Madrilènes comptent le même nombre de points, 34, et les premiers cités ne devancent les hommes de Zinédine Zidane qu'à la faveur d'une meilleure différence de buts. Serré.

Cela tombe bien, les deux éternels rivaux auront prochainement l'occasion d'en découdre, pusique le Clasico se profile mercredi soir (21h00). Néanmoins, dans l'esprit de Zinédine Zidane, présent en conférence de presse ce samedi, évoquer ce match face aux Catalans n'est pas d'actualité.

"Ça ne m'intéresse pas de penser à mercredi"

"Je ne crains rien du tout, je ne pense pas du tout à cela (...) Notre seule préoccupation, c'est le match de demain (dimanche). Le reste, c'est du futur proche, mais en même temps lointain. Si je pense au match suivant, je me trompe, je me trompe complètement ! Le match le plus important, ça doit toujours être ton prochain match, toujours. Je mets toute mon énergie dans le match de demain", a déclaré l'entraîneur du Real, face aux médias présents.

"Mais vraiment en plus. Ça ne m'intéresse pas de penser à mercredi. Dimanche à 23 heures, on se penchera là-dessus avec toute l'équipe, mais pas avant. Je sais que vous y portez un certain intérêt, mais on ne va pas parler de cela", a insisté Zinédine Zidane. Concentré sur le .