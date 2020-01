Real Madrid - Zinédine Zidane : "L’arbitre a fait ce qu’il avait à faire"

En conférence de presse, Zidane était satisfait de la victoire de son Real face au FC Séville. Arbitrage favorable ou non ? Pas à lui d'en juger...

Vainqueur de la Supercoupe d' à Djeddah la semaine passée, le a bien négocié son retour en ce samedi, en venant à bout du FC Séville grâce notamment à un surprenant doublé du Brésilien Casemiro (2-1). Grâce à ce succès, la Maison Blanche s'empare provisoirement de la tête du championnat. Néanmoins, tout n'a pas été facile pour les Madrilènes, qui à l'image de leur entraîneur Zinédine Zidane, s'en contentent aisément.

"On a beaucoup souffert en première mi-temps. On n’est pas bien entré dans le match. Il nous a manqué un peu de tout, puis on a été bien meilleur en deuxième. Presser haut est notre force et nous avons récupéré plus rapidement le ballon. On peut être content de notre match finalement puisque nous avons joué contre une très bonne équipe", a ainsi déclaré le technicien français en conférence de presse d'après-match, avant de développer.

"L’arbitre a fait ce qu’il avait à faire"

"Je pense qu’il était important pour nous d’être plus agressifs. Nous savons qu’avec le ballon, nous pouvons faire des actions comme lors de la talonnade de Jovic. Ce sont des choses que nous savons faire. Nous étions bien meilleurs en deuxième (...) C’est essentiel pour nous. Les matchs durent 90 minutes et si tu n’es pas concentré, des rivaux comme peuvent te faire mal, mais rien de nouveau. On poursuit notre bonne série. On a beaucoup souffert aujourd’hui mais cela va être le cas jusqu’à la fin de saison. Il faut profiter des trois points", a ensuite ajouté Zinédine Zidane, concentré.

Après avoir félicité Casemiro pour son doublé et Raphaël Varane pour sa 300e sous le maillot du Real Madrid, l'entraîneur s'est chargé de répondre aux polémiques arbitrales, alors que le FC Séville et Monchi, le directeur sportif du club, n'hésitent pas à parler de "vol" suite au but refusé à Luuk de Jong.

"Le but refusé ? J’ai revu l’action et il le bloque, clairement. Il y a faute de Gudelj. La seconde action, il n’a pas sifflé la main. Pour lui elle n’y est pas mais moi je l’ai vue. C’est pour cela que je n’entre jamais dans ces débats sur ce qui se passe sur le terrain, parce que parfois c’est à ton avantage, parfois pas. C’est compliqué. Ce sont les arbitres qui décident (...) L’arbitre a fait ce qu’il avait à faire. Il y a main et il ne l’a pas sifflée. Que dois-je dire moi ? Je ne vais pas entrer là-dedans. C’est un match très compliqué pour tout le monde. Le résultat final est logique. Monchi ? Je ne vais pas commenter ce qu’il a dit. Je ne suis personne pour dire s’il a raison ou non. Sa réaction me paraît un peu exagérée mais je ne vais pas en parler davantage", a commenté ZZ, en toute tranquilité.