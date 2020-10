Real Madrid, Zinedine Zidane : "Fier de la réaction des joueurs"

Mené 2-0 jusqu’à la 87eme minutes, le Real Madrid a puisé dans ses réserves pour arracher son premier point dans la compétition.

Battu à la surprise générale par le lors de la première journée de Ligue des Champions, le avait parfaitement relevé la tête lors du Clasico avec une belle victoire face aux rivaux du Barça. Menacé, Zinedine Zidane s’était accordé un sursis qu’il n’a pas été loin de perdre trois jours après.

Sur la pelouse du , les Madrilènes ne sont pas passés loin de la correctionnelle une fois de plus. Comme face à Donetsk, ils ont attendu d'être largement menés pour se réveiller. Suite au doublé de Marcus Thuram, les Merengue ont attendu les cinq dernières minutes pour ne pas vivre une deuxième défaite en Ligue des Champions.

"Nous voulons toujours gagner et aujourd’hui, ça n’a pas été le cas, c’est pourquoi nous ne pouvons pas être heureux. Il faut continuer à travailler et à s’améliorer pour ne pas passer par tant de problèmes. L’année dernière, il nous est arrivé la même chose et nous avons réussi à le surmonter."

La prestation du Real Madrid a montré que tout n’était pas réglé et que la victoire contre le Barça n’avait pas tout effacé en un claquement de doigt. Malgré tout, les coéquipiers de Raphaël Varane n’ont jamais baissé les bras et ont été récompensé de leurs efforts, à la différence du Shakhtar, grâce à Karim Benzema (87eme) et Casemiro (93eme).

"La réaction de l’équipe a été très bonne. Le contenu sur l’ensemble du match a été très bon et nous avons continué à penser qu’on pouvait égalisé même à 2-0. Cela démontre le caractère de l’équipe et cela doit être pris en compte et on peut être fier."

Avec un point, le Real Madrid reste malgré tout dernier de son groupe derrière le Shakhtar (4 points), l’ et Gladbach (2 points).