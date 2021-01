Real Madrid - Zinédine Zidane évoque la forme de Luka Jovic

Prêté à l'Eintracht Francfort par le Real Madrid, le Serbe est de retour en forme. De quoi laisser perplexe par rapport à son passage en Espagne...

Au , le mercato et toutes les rumeurs l'entourant ne sont jamais bien loin. Présent en conférence de presse, mardi, pour analyser le duel de 32e de finale de la Copa del Rey contre Alcoyano, Zinedine Zidane a vu son intervention être marquée par des questions sur Luka Jovic, déjà décisif en .

De retour à l' , celui qui n'a cessé de décevoir dans la capitale espagnole a montré qu'il n'avait rien perdu de ses qualités. Entré en cours de match face à , le Serbe s'est offert un doublé et a permis à son équipe de l'emporter (3-1). Prêté sans option d'achat, l'ailier n'a pas tardé à se montrer décisif.

De quoi relancer les interrogations le concernant. Comment expliquer son passage à vide à Madrid ? Forcément, Zinédine Zidane, l'entraîneur du club, a été pointé du doigt. Face aux médias ibériques, les Français s'est défendu d'être à la source des difficultés affichées par Luka Jovic chez le Champion d' .

"Jouer ailleurs, et jouer au Real, ce n'est pas la même chose"

"Le doublé de Luka Jovic ? C'est facile de tout me mettre sur le dos. Je suis toujours à fond avec mes joueurs. À un moment, on me parlait des soucis de Reguilon. C'était ma faute également... À un moment, quand le joueur est au Real Madrid, il sait ce qui l'attend. Oui, c'est compliqué. En tant que joueur, je l'ai vécu. il arrive un moment où le joueur doit jouer et démontrer ses qualités. C'est le cas pour Jovic, qui a 21 ans. L'acheter, c'était une bonne option pour nous", a-t-il confié.

"Je suis heureux de voir ce qu'il a fait, je lui souhaite le meilleur. Et j'espère qu'un jour, il fera pareil ici. Mais jouer ailleurs, et jouer au Real, ce n'est pas la même chose. Luka à 21 ans et tout le futur devant lui. Il aura l'occasion de prouver qu'il peut jouer au Real. C'est la même chose pour tout le monde. quand vous jouez ici, il faut priver malgré la concurrence, car il y en a beaucoup. Ce n'est pas la faute du coach. Le joueur doit montrer ses qualités", a ensuite assuré le Français.