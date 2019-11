Real Madrid, Zinedine Zidane donne des nouvelles d'Hazard et s'agace pour Mbappé

Zinedine Zidane est agacé des questions sur Kylian Mbappé et évoque la blessure de son joueur.

De nouveau relancé sur un transfert éventuel de Kylian Mbappé au après le nul face au PSG mardi soir, Zinedine Zidane s'est refusé à tout commentaire supplémenaire, répondant séchement aux sollicitations des journalistes.

« Il a fait son travail, il a marqué un but et ils reviennent dans le match, rien de plus à ajouter », a-t-il dit, très agacé.

Zizou a été ensuite sondé sur l'état de forme d'Eden Hazard, sorti du pré en claudiquant mardi soir après avoir accompli une performance de haut niveau contre les Parisiens :

« Il a fait un match spectaculaire. Je crois qu’il s’est tordu un peu la cheville, je lui ai dit qu’il devait se reposer 3 jours, on verra, j’espère que ce n’est rien, on verra demain. C’est plus qu’un simple coup oui mais j’espère que la torsion a été légère, maintenant je ne peux pas te le dire, il est allé faire des tests là », a affirmé un ZZ nettement plus loquace.