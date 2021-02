Real Madrid - Zinédine Zidane : "Ce huitième de finale reste ouvert"

Le Real Madrid s'est imposé sur la plus petite des marges face à l'Atalanta Bergame (0-1), mercredi soir. Tout reste donc possible au match retour.

Privé de Sergio Ramos, Karim Benzema, Eden Hazard ou encore Dani Carvajal, le Real Madrid se rendait en Lombardie avec une équipe fortement diminuée, mercredi soir, en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Mais face à l'Atalanta Bergame, le club merengue ambitionnait de faire la différence avant le match retour.

Pour y parvenir, le Real Madrid a été bien aidé dans son entreprise par un carton rouge discutable accordé à Remo Freuler, expulsé directement pour une faute en position de dernier défenseur sur Ferland Mendy. Une sanction particulièrement sévère qui devrait faire couler beaucoup d'encre dans la presse durant les prochains jours.

Finalement, à la 85e minute, c'est Ferland Mendy qui a libéré les Espagnols d'un enroulé sublime du droit à 25 mètres... Le Real s'est donc imposé 1-0 et réalise une excellente affaire d'un point de vue comptable. Au sortir de la rencontre, Zinédine Zidane a rendu hommage à son défenseur et compatriote.

"On va devoir faire un grand match retour pour passer"

"Oui, c'était une action voulue, mais ce n'était pas Ferland qui devait tirer (rires). Mais, à l'arrivée, c'est Ferland qui a marqué du droit, donc c'est très bien. Ce pied droit, il l'a depuis longtemps. Il frappe plus fort avec le droit qu'avec le gauche. Son pied gauche est plus précis, le droit plus puissant. C'est comme ça", a ainsi expliqué l'entraîneur de la Maison Blanche, en conférence de presse d'après-match, avant de revenir sur la prestation globale de l'équipe. Pas des plus abouties.

"On n'a pas fait un grand match. On n'a pas trouvé les espaces, on a essayé mais on n'a pas réussi. Mais c'est un bon résultat, on marque un but à l'extérieur, on n'en encaisse pas... Après, il reste toujours le match retour, donc ce huitième de finale reste ouvert. On va devoir faire un grand match retour pour passer".