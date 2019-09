Real Madrid - Zinédine Zidane : "Ca me fait ch... pour les joueurs"

En conférence de presse d'après match, l'entraîneur du Real Madrid ne cachait pas sa frustration, regrettant amèrement le match nul face à l'Atlético.

Tenu en échec lors du derby de Madrid face à l'Atlético samedi soir (0-0), le Real de Zinédine Zidane est certes parvenu à préserver sa place de leader provisoire de , mais a surtout manqué l'occasion d'asseoir encore un peu plus son avance, alors que la aura l'occasion ce dimanche de lui passer devant. Pourtant, les Madrilènes se sont donnés les moyens de l'emporter au Wanda Metropolitano, mais ont cruellement manqué de réalisme...

En conférence de presse d'après-match, c'est justement ce manque de réalisme que regrettait l'entraîneur français Zinédine Zidane, qui ne cachait pas sa frustration face aux nombreux médias présents. Selon le Champion du monde 1998, son équipe méritait en effet beaucoup mieux.

"Ca me fait ch... pour les joueurs, parce qu'ils méritent mieux ce soir"

"Je suis déçu pour les joueurs, il y avait la place. On a fait un meilleur match, on a eu des occasions pour le faire, on n'a pas concédé d'occasion, rien du tout, on a été tous solidaires, et ça me fait ch... pour les joueurs, parce qu'ils méritent mieux ce soir. On a eu des occasions pour le faire mais je sais qu'on doit faire plus. Si on avait mordu un peu plus, on y serait arrivés. Je pense qu'on méritait les trois points ce soir, c'est mon point de vue", a d'abord pesté Zinédine Zidane.

Déçu, le technicien du Real a ensuite évoqué la prestation d'Eden Hazard, recrue phare de l'été à Madrid et qui n'a toujours pas débloqué son compteur sous ses nouvelles couleurs, et ce malgré une volonté publiquement affichée de le faire face aux Colchoneros.

"Il ne lui manque pas grand chose, il est là, il est présent, il joue, il se donne. Après, c'est toujours pareil, parce que c'est un joueur offensif, on aimerait qu'il marque un petit but, ça va le libérer totalement. Mais bon, sincèrement, je ne me fais pas de souci sur ça, il est sur le bon chemin, comme nous tous. On fait des très bons matches, c'est le plus important. Il faut être solides, on l'est, on est solidaires", a estimé son entraîneur.