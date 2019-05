Real Madrid - Zinédine Zidane a poursuivi sa formation à Clairefontaine

L'entraîneur du Real Madrid, de retour sur le banc au mois de mars, était à Clairefontaine lundi et mardi pour y continuer sa formation.

On peut être entraîneur du pendant deux saisons et demi, remporter trois Ligues des champions et une (entre autres) et devoir poursuivre sa formation. Trois ans après avoir obtenu le Brevet d'Entraîneur Professionnel de Football de haut niveau (BEPF), Zinédine Zidane était présent à Clairefontaine lundi et mardi pour continuer son apprentissage.

Guy Lacombe et Francis Gillot aux commandes

Celui qui repris les rênes des Merengue en mars dernier a pris part à une formation continue dispensée par la Direction Technique Nationale (DTN), sous la houlette de Guy Lacombe et Francis Gillot, tous deux anciens entraîneurs de . Le premier a même dirigé le champion du monde à Cannes, quand il était encore joueur (1988-1992).

Après avoir quitté la Maison Blanche à l'issue de la saison passée, Zidane est revenu pour relancer une équipe en difficulté, après avoir été éliminée en huitièmes de finale de par l' (2-1, 1-4) et en demi-finales de coupe du Roi par le Barça (1-1, 0-3). Depuis son retour, les résultats restent cependant mitigés dans une fin de saison avec peu d'enjeu : 5 victoires, 2 nuls et 4 défaites et une troisième place de .

Le champion du monde 1998 espère débuter un nouveau cycle la saison prochaine, après un mercato qui s'annonce particulièrement agité. Alors que plusieurs joueurs sur lesquels Zidane ne compte plus - à l'image de Gareth Bale - devraient quitter le club, plusieurs arrivées sont à l'ordre du jour. Celle d'Eden Hazard serait en bonne voie, et il pourrait être rejoint notamment par Paul Pogba.