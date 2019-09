Real Madrid, Zidane : "Vinicius Jr est le futur du club"

L'entraîneur des Merengue a démenti un éventuel malaise avec le Brésilien. Il a évoqué la gestion du cas Hazard à cinq jours du choc contre le PSG.

Il y a quelques jours la presse espagnole annonçait que Vinicius Junior ne plairait pas à Zinedine Zidane. Le Français ne serait pas un fervent admirateur du Brésilien et les médias espagnols s'interrogeaient sur les relations entre les deux hommes. En conférence de presse, Zinedine Zidane a tapé du poing sur la table concernant Vinicius Junior. Le Français n'a aucun problème avec le Brésilien, compte sur lui, mais ne pourra pas lui accorder un traitement de faveur dans un effectif où la concurrence fait rage.

"Ce n’est plus le même joueur ? Pourquoi ? C’est vous qui dites ça. Il a ma confiance absolue, c’est mon joueur. Vinicius, il a 18 ans, il est l’avenir de Madrid, j’en suis sûr. J’ai pleinement confiance en Vinicius, arrêtez de dire ou écrire le contraire. C’est un bon joueur et je compte sur lui. Mais j’ai plusieurs joueurs sous mes ordres. Mais tout processus prend du temps. Je compte sur lui, comme sur tous les autres. Il ne jouera pas tout le temps, comme les autres, il y a beaucoup de joueurs. Seuls 11 peuvent démarrer", a martelé Zinedine Zidane.

"Prendre son temps avec Hazard"

L'article continue ci-dessous

Le Français ne veut pas précipiter le retour d'Eden Hazard, même si le choc contre le PSG se profile : "Il faut y aller doucement, il n’a repris que depuis une semaine après avoir été blessé trois semaines. On veut tous voir Hazard, mais il faut y aller sereinement, car il y a beaucoup de pression et beaucoup d'attentes. Il est prêt, mais je serai celui qui décidera comment doser son retour. Il faut y aller calmement et penser avec la tête".

L'entraîneur du Real Madrid a perdu Luka Modric sur blessure, mais ne se lamente pas malgré quelques joueurs indisponibles dans son effectif : "Il y a des choses négatives et des choses positives. Nous perdons Luka et récupérons d'autres joueurs. L’équipe est comme ça et il n'y a plus de changements. Tout le monde aura sa chance d’apporter à l'équipe. Les onze qui débuteront la rencontre seront prêts. Eden Hazard va bien".

Zinedine Zidane n'a pas voulu entrer dans une polémique concernant Gareth Bale, qui a manifesté un certain malaise après son faux départ cet été : "Je vois toujours la même chose. J'ai toujours dit que c'était un joueur d'une qualité impressionnante. Quand l'été arriva, tout le monde savait ce qui se passait. Il est heureux et je suis heureux. Vous devez avancer et rien d'autre. Tous mes joueurs sont les meilleurs et je compterai sur tout le monde. Et Gareth est l'un d'entre eux. C'est ma philosophie, croire en tous mes joueurs. Nous sommes tous coupables du bien et du mal. Nous sommes dans le même bateau".