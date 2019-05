Real Madrid - Zidane : "Si je ne peux pas faire ce que je veux, je pars"

L'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a affirmé son autorité en conférence de presse et veut bien terminer la saison.

Avant le match de dimanche entre le et le Bétis Séville au Santiago Bernabeu (12h00), Zinédine Zidane a fait le point sur certains dossiers en conférence de presse.

Notamment la situation des gardiens.

Message aux supporters : C’est le dernier match et nous avons travaillé pour bien terminer la saison. Nous voulons dire au revoir à nos supporters, cela a été une année compliquée et nous voulons faire passer comme message que nous allons revenir avec de l’enthousiasme et du travail afin qu’ils soient fiers de leurs joueurs.

Bale : Il sera dans le groupe, c’est tout ce que je peux te dire.

Des adieux pour Keylor Navas : Non, je ne pense pas ça et je ne veux pas penser à ce qui va se passer l’année prochaine. On parle et on écrit, comme toujours, sur ce qui va arriver. Si je compte sur lui, si je veux qu’il s’en aille… on a un match à jouer. Tout ce que je peux dire à nouveau, c’est que le sujet des gardiens sera très clair la saison prochaine, c’est tout. On verra ce qui se passera.

Le choix du gardien, sa décision : Je te le dirai quand commencera la saison, je dirai qui sera le numéro un et le numéro deux. C’est ma décision. Mais tu penses que qui fait l’équipe ? C’est clair comme de l’eau de roche. Si je ne peux pas faire ce que je veux avec mon équipe, je pars. Il y a des gens qui travaillent sur le recrutement et nous le faisons tous ensemble. Mais le choix du onze, des remplaçants, de qui n’est pas convoqué… c’est moi et uniquement moi qui décide. Enfin, moi et mon staff.

Griezmann : C’est pas un sujet qui nous concerne. Demandez au joueur ce qu’il va faire et où il va aller.

Ferland Mendy : Tous les joueurs sont intéressants mais je ne vais pas parler de lui par respect pour les joueurs ici. Tous les joueurs performants dans leurs clubs peuvent avoir une opportunité.