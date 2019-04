Real Madrid - Zidane rassurant sur Varane : "Il va rester"

Le Real Madrid vient de s'incliner de manière indigente face au dernier de la Liga. Bonne nouvelle cependant pour les supporters : Varane reste.

Le défenseur tricolore du Raphaël Varane, qui depuis queques semaines alimente les rumeurs de transfert loin de la capitale espagnole, « va rester » la saison prochaine, a fait savoir son coach Zinédine Zidane.

Rayo Vallecano 1-0 Real, privés de Benzema, les madrilènes sans solutions

« Oui, il va rester, oui », a maintenu le coach madrilène lors de son point presse d'après rencontre, alors que le Real vient de s'incliner face au , lanterne rouge de la .

« Ce soir (dimanche soir), nous n'avons rien fait du tout, de la première à la dernière minute et pas seulement au niveau de la finition. Nous n'avons pas joué au foot. Je suis en colère parce que nous avons donné une très mauvaise image. Je suis le responsable de tout cela, il n'y a pas que les joueurs. Mais il faut demander pardon pour tout ce que nous avons fait ce soir. Je défends toujours mes joueurs mais ce soir impossible. C'est la réalité, nous ne pouvons pas jouer comme ça. Il n'y a pas qu'eux, je suis aussi responsable.", a en outre admis ZZ.

Le Real a encaissé 10 revers cette saison en , une "Decima" qui ne plaît guère à Zizou, plutôt habitué à enchaîner les succès. "Aujourd'hui, il n'y avait rien. Ce n'est pas possible de faire un match de ce niveau-là. On a eu une saison compliquée, certes, mais ce soir il n'y avait pas grand-chose. [...] Je devais vivre aussi ça, je suis parti un moment donné et je suis revenu. C'est une saison compliquée pour tout le monde, il fallait la vivre. Mais pour tout le monde, il faut que la saison se termine. C'est vrai qu'il n'y a plus trop de choses en jeu. Il va falloir penser à bien finir les trois derniers matches.", a encore considéré Zizou.

Arrivé à Madrid en 2011 en provenance de Lens, Raphael Varane est, pour rappel, sous contrat avec le Real jusqu'en 2022.