Real Madrid, Zidane : "Quand on perd, il y a toujours des critiques"

Dos au mur après deux défaites de suite, le Real Madrid a fait le minimum dans le choc face à Séville. Zidane peut respirer un peu mieux.

Après la belle prestation contre l’ il y a deux semaines, le pensait avoir trouvé la bonne formule pour enfin lancer sa saison. Mais une défaite en contre Alavés puis en Ligue des Champions contre le ont complètement réduit ces espoirs au néant. Oui, ce Real Madrid est bien malade et les absences de certains cadres ne sont pas l’unique raison.

A l’image de Raphaël Varane, c’est tout un club qui est fragile et qui se devait de relever la tête dans le choc contre le . Le contrat a été rempli puisque les Merengue s’ont allé s’imposer sur la plus petite des marges en Andalousie, bien aidés par une boulette du portier sévillan. Mais en ces temps de crise, toute victoire est bonne à prendre.

"Il y a trois points très importants, mais au-delà des trois points, c'est le match qu’on a joué. On a un peu souffert durant la deuxième mi-temps mais la première avait été très bonne. Nous avons eu beaucoup d’occasions", a confié Zinedine Zidane après la rencontre.

Une finale contre Gladbach

En plein sprint pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a emmagasiné la confiance nécessaire avant de sa finale de groupe contre le , mercredi. Une contre-performance et une élimination pourraient tout remettre en cause. C’est la loi de cette saison à 100 à l’heure où les organismes n’ont pas le temps de souffler.

"En fin de compte, cela nous arrivera toujours parce que nous ne nous arrêtons jamais. L'important est de récupérer, tous les matchs sont importants pour nous."

Le technicien français sait aussi que cette victoire contre le FC Séville lui donne un sursis. Critiqué depuis le début de la saison, Zidane est considéré comme l’un des principaux responsables de ce début de saison mi-figue, mi-raisin avec quand même une troisième place en .

"Les médias sont-ils injustes? Il en est ainsi. Finalement ça ne changera pas. On sait que quand on ne fait pas bien les choses, quand on perd, il y aura des critiques. Aujourd'hui on pense positif, on se concentre sur ce qui va bien. On va continuer à chercher de la régularité."