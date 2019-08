Real Madrid, Zidane : "Nous progressons de jour en jour"

Zinédine Zidane s'est montré satisfait de la production de ses troupes en match amical contre Salzbourg (0-1), ce mercredi.

Après le succès du à (0-1) marqué par le premier but d'Eden Hazard avec la Maison Blanche, Zinédine Zidane a affiché son optimisme pour la saison à venir en conférence de presse. Extraits.



La prestation de son équipe :

"C'est bien, je suis très content de la performance de l'équipe, c'était un bon match, nous sommes venus pour ça. Nous avons joué avec une formation différente, nous allons faire beaucoup de choses cette année. Il est important de continuer notre pré-saison, nous avons encore un match à jouer, mais nous sommes de plus en plus préparés. Chaque jour, nous nous améliorons. La performance d'aujourd'hui le confirme".



Une deuxième victoire consécutive :

"J'apprécie les efforts des garçons. Au final, ce n'est pas facile, il était important de faire un tel match contre une équipe compliquée, il n'y a pas de petites équipes aujourd'hui. Si vous n'êtes pas impliqué, les choses peuvent se compliquer. Aujourd'hui, nous avons joué sérieusement, avec intensité et nous avons eu plus de difficultés en seconde mi-temps, lorsqu'ils nous ont pressés, mais dans des conditions normales. Je suis heureux d'avoir gagné le match. Les garçons ont fait un effort important".



Les retours de Militao, Casemiro, Courtois et Jovic :

"Je suis content. On souhaite toujours avoir nos joueurs disponibles et maintenant, nous n'avons plus besoin que d'un seul match pour commencer La . Et ce que nous voulons, c'est être compétitifs cette année. Si nous le sommes, nous allons faire de bonnes choses".