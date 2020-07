Real Madrid, Zidane : "Nous n'avons encore rien gagné"

L'entraîneur du Real Madrid ne considère pas le titre de champions comme acquis et a évoqué le départ d'Achraf Hakimi.

Tenu en échec sur sa pelouse face à l'Atletico Madrid, le offre une chance en or au de creuser l'écart en tête de la . Depuis la reprise de la , suite à la pause en raison de la pandémie de Coronavirus, l'équipe de Zinedine Zidane a remporté l'ensemble de ses rencontres et espère poursuivre cette belle série ce jeudi soir face à , afin de repousser son concurrent principal à quatre points au classement. Malgré la méforme du Barça, Zinedine Zidane a assuré en conférence de presse, qu'il ne considère pas la lutte pour le titre comme finie.

"Nous ne pouvons rien dire tant que nous ne sommes pas champions, nous devons continuer car les rivaux feront tout leur possible. Il n'y a rien pour dire que c'est fini. J'ai vécu cette situation en tant que joueur, j'ai vécu cette expérience et les joueurs savent que nous n'avons rien gagné, absolument rien. La crise du Barça ? La bonne chose est que vous êtes d'accord avec moi, vous avez dit qu'il est évident que nous n'avons rien gagné, c'est parfait. Je suis fier de ce que les joueurs ont fait parce que ce n'est pas facile, mais nous savons qu'il nous reste six finales et nous pensons répéter la même chose et essayer de faire de notre mieux pour gagner. Nous allons bien, mais cela ne veut rien dire. Nous le savons", a expliqué le technicien français.

"Hakimi ? Il y la côté économique et sportif"

L'article continue ci-dessous

"Notre intention est de toujours gagner, alors on ne sait jamais, l'important est de s'y préparer et puis il reste six matchs, nous sommes avec un point d'avance et rien de plus. Nous devrons toujours le répéter. Quand on regarde les autres, c'est pareil, c'est compliqué. Nous avons gagné cinq matchs, mais nous devons continuer. Si nous pouvons répéter à nouveau demain, tant mieux. Le calendrier ? Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, je ne peux rien faire. Nous pouvons bien préparer et récupérer les parties. Je pense que c'est une chose pour toutes les équipes, c'est ce que c'est, maintenant il ne faut penser qu'au match de demain et je pense que nous sommes prêts à jouer demain, comme Getafe", a ajouté l'entraîneur du Real Madrid.

Plus d'équipes

Zinedine Zidane a évoqué le sort d'Achraf Hakimi, en partance pour l' : "Hakimi est un de nos joueurs, tout peut arriver ici. Il y a deux choses, la partie économique et la partie sportive. Ce n'est pas le moment d'en parler même si les choses peuvent arriver sous peu, mais demain nous avons un match et c'est ce qui m'intéresse. Je ne dis pas que je ne suis pas intéressé par la situation d'Achraf, mais c'est la situation du club et nous verrons ce qui va se passer. Qu'est-ce que j'ai transmis à Achraf ? Il n'y a pas de réponse, il y a un club, un joueur et un entraîneur. Il y a des choses qui sont décidées et les trois sont importantes".

L'entraîneur du Real Madrid a été interrogé sur la fréquence élevée des coups pris par Eden Hazard de la part de ses adversaires depuis son retour à la compétition : "Nous savons qu'il est très bon et aussi ses rivaux. J'espère qu'il n'y a aucune intention de lui faire du mal. Les rivaux jouent dur, mais dans ce sens, vous devez être calme. Eden a eu des difficultés parce qu'il était hors du terrain depuis longtemps et nous devons aller lentement avec Il ira bien bientôt. "