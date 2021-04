Real Madrid, Zidane : "Nous en voulons toujours plus"

De nouveau dans le dernier carré de la Ligue des Champions, le Real Madrid peut encore faire le doublé. Loin de la crise de novembre dernier.

Ce n’est désormais plus à prouver pour personne, tout va très vite dans le football. Héros un jour puis paria le lendemain ou inversement. Depuis son retour au Real Madrid il y a deux saisons, Zinedine Zidane le vit pratiquement au quotidien.

Chahuté pour des performances loin d’être à la hauteur de celles lors de son premier mandat, l’entraineur français a été à deux doigts de rendre son tablier en novembre dernier. Le Real Madrid était alors distancé par l’Atlético Madrid en Liga et était dans une position défavorable pour une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Depuis ? Les Merengue viennent de battre le Barça et ne sont qu’à un petit point des Colchoneros et ils viennent de se qualifier pour les demi-finales de la C1. Pas mal pour un entraîneur dont le discours ne passait soit-disant plus.

"Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes tous ici ensemble, a déclaré Zidane. Avec tout ce qui nous arrive, avec toutes les pertes, nous sommes là. Nous n'avons rien gagné, mais nous sommes vivants dans les deux compétitions. L'équipe en veut plus."

Demi-finaliste pour la 30eme fois de son histoire en Coupe d’Europe, le Real Madrid est sur son terrain de jeu favori. Dans un peu plus d’un mois, la saison sera terminé et le club aura peut-être fait un doublé, sur lequel personne n’aurait parié il y a cinq mois. Mais Zidane a cette force de réussir à s’en sortir contre vents et marées.

"Le caractère qu'ils ont. C'est une équipe qui en a toujours plus. Plus ils ont de difficultés, plus ils se rapprochent. Bien sûr, nous avons de la qualité à revendre dans cette équipe, mais le caractère de ces joueurs est le plus important."

Place désormais à une double confrontation contre Chelsea avec en jeu une place en finale. Une saveur que n’a plus goûté le club depuis 2018. Une éternité à l’échelle du Real Madrid.

"Nous sommes heureux de passer. Maintenant, nous devons nous reposer car nous n'avons rien gagné. Nous voulons juste profiter de ce moment."