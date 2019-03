Real Madrid, Zidane note son fils : "Luca a la carrure"

Zizou est revenu sur le succès laborieux de son Real Madrid contre Huesca en Liga ce dimanche (3-2).

Mené au score avec une défense très perefectible par la faible équipe de à Bernabeu ce dimanche soir, le de Zinedine Zidane a dû s'en remettre à un Karim Bbenzema inspiré pour l'emporter in extremis. Zizou en a profité pour rendre hommage à son buteur providentiel.

"Je ne fais pas un casting"

"Ça fait 10 ans qu'il est ici, c'est peut-être sa meilleure année, nous sommes très contents de lui. Karim est un joueur de ce club et je ne crois pas que cela va changer.", a indiqué Zidane, qui est revenu plus largement sur la performance de ses hommes :

"Je vais retenir la victoire. Nous pouvons mieux jouer, mais il faut féliciter l'adversaire, qui a fait un grand match. Mais le football, c'est 90 minutes, il faut jouer jusqu'au bout, et la victoire nous fait du bien avec le but de Karim. Nous avons essayé jusqu'au bout et nous y sommes parvenus", analyse-t-il.

Le coach tricolore a aussi évoqué sa composition d'équipe, lui qui a aligné comme titulaire la récentre recrue merengue Brahim Diaz, ou encore son fils Luca dans les cages :

"Je ne fais pas un casting (pour la saison prochaine). J'essaie de mettre la meilleure équipe possible pour gagner, et après les matches internationaux : il est important que ceux qui ont voyagé se reposent. Il y a des joueurs qui sont restés 15 jours ici, alors pourquoi je ne leur donnerais pas leur chance ? De toute façon, on ne peut pas gagner des trophées avec seulement 11 joueurs. Ça n'existe plus, ça. Certains pensent que je veux faire plaisir à tout le monde, mais cela n'existe pas, je ne le fais pas pour ça. C'est ma manière de penser le football, c'est tout", a tranché ZZ.

"Quand je fais débuter Luca au Bernabéu, je ne fais pas débuter mon fils, mais un joueur de l'effectif du Real. Quand on rentre à la maison, c'est autre chose. Il est mature, il a la carrure pour pouvoir jouer. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, et j'aime ça.", a-t-il conclu dans des propos relayés par l'AFP.