Real Madrid, Zidane ne lâche pas Odegaard

Martin Odegaard est peut-être le milieu de terrain de sixième choix au Real Madrid en ce moment, mais Zinedine Zidane n'envisage pas de le céder.

Bien que Luka Jovic ait été autorisé à retourner dans son ancien club en prêt, rejoignant l' jusqu'à la fin de la saison 2020/21, Zidane compte sur Odegaard et l'a clairement indiqué. Les dirigeants du côté de l'Estadio Santiago Bernabeu sont également d'accord sur le fait qu'un transfert ne serait pas la meilleure chose pour son développement en ce moment.

Il est également vrai que certains administrateurs ne comprennent pas son rôle réduit actuel dans l'équipe. Depuis la défaite au le 1er décembre, le meneur de jeu n'a eu que cinq minutes. Il est vrai qu'il s'est blessé pendant cette période, mais il lui faut plus de minutes pour montrer sa qualité. C'est ce qu'il a fait à la lors de son prêt la saison dernière et Odegaard pense pouvoir renverser la situation et être à nouveau décisif.

Il a été conseillé de ne pas abandonner et de travailler dur et c'est ce qu'il fait. Même si plusieurs clubs suivent de près sa situation, y compris la Real Sociedad, le n'envisage pas de le laisser partir.

Les rumeurs d'un retour à la Sociedad sont plus les souhaits des supporters de La Real que quoi que ce soit de concret. La Supercoupe d' offre à Odegaard une nouvelle occasion de montrer ce qu'il peut faire.

Il a Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Fede Valverde et Isco devant lui, mais Zidane compte toujours sur lui et l'a dit lors de conférences de presse.

Quand il aura sa prochaine chance, il cherchera à la saisir. C'est ce que Modric a répondu lorsqu'il a été interrogé sur la situation du Norvégien lors de sa propre conférence de presse d'avant-match avant le match de Supercopa de Espana jeudi soir contre l'Athletic Club.

"J'aime Odegaard en tant que joueur et en tant que personne. Le conseil que je peux lui donner est de continuer à travailler et à se battre pour avoir sa place dans l'équipe. Quand c'est à son tour de jouer, il doit montrer pourquoi il est là, faire une différence et aider l’équipe.", avait ainsi confié le Croate devant les médias espagnols mercredi.

«Les jeunes doivent continuer à travailler dur. Tout le monde veut jouer, ça va toujours arriver. Avec 25 joueurs, il est inévitable qu'il y ait des gens qui jouent moins. Ils s'entraînent pour jouer plus, la saison est longue, à certains moments chacun y contribuera avec son grain de sable.", a indiqué pour sa part Zidane.