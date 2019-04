Real Madrid, Zidane : "Le plus important sera la Liga la saison prochaine"

L'entraîneur français veut mettre fin à la domination nationale du FC Barcelone la saison prochaine avec son équipe.

Troisième de , le peut encore espérer terminer la saison à la deuxième place, actuellement détenue par l'Atletico Madrid avec quatre points de plus que les Merengue, mais sait d'ores et déjà qu'il ne sera pas possible d'être champion d' . Triple champion d'Europe en titre jusqu'au 1er juin prochain, le Real Madrid va vivre une saison blanche de trophée. Bien évidemment, la Casa Blanca sera revancharde la saison prochaine et va se donner les moyens cet été de construire une équipe ambitieuse.

Mais si la a pendant longtemps été l'unique obsession du Real Madrid, de ses joueurs, de ses dirigeants et de ses supporters, la saison prochaine ce ne sera pas forcément le cas. Bien entendu, les Merengue ne feront pas l'impasse sur la C1 et ne cracheraient pas sur un quatorzième titre dans la compétition reine, mais à en croire, Zinedine Zidane, la priorité du Real Madrid sera de mettre fin au règne du Barça en .

"Être régulier en Liga"

"Il n'y a pas de raison particulière. Ce que je peux dire, c’est que l’année prochaine, nous essaierons de démarrer la Liga de la meilleure façon possible. La Liga est le quotidien. C'est très important depuis la pré-saison. Nous allons essayer de très bien commencer, sinon ça va être compliqué à nouveau. L'année prochaine, la Liga doit être le premier objectif du Real Madrid, bien sûr", a expliqué l'entraîneur du Real Madrid.

"Nous avons 33 Liga et le en a combien? Dernièrement, ils vont bien et vous devez le reconnaître et les féliciter. Mais dans l'histoire, il y a beaucoup plus de titres à Madrid. Il est vrai que ces derniers temps, ils sont meilleurs, et il faut que cela change. Pour moi, la chose la plus importante est La Liga. En Ligue des champions, vous avez 12 ou 13 matches si vous gagnez. La Liga c'est boum boum boum tous les jours", a ajouté Zinedine Zidane.

Alors que le Real Madrid est très attendu sur le marché des transferts, le technicien français a assuré qu'il allait, avant d'acheter des joueurs, faire le tri dans son effectif : "Si vous achetez des joueurs, quelqu'un doit partir. Nous sommes 24-25 joueurs, si nous achetons plus, certains doivent partir. C'est normal dans un effectif. Ce sont toujours les mêmes questions, mais vous ne les posez que pour moi, pas le reste des équipes. Toutes les équipes doivent faire cela, changer les choses sur leur équipe".