Real Madrid, Zidane : "Je ne vais pas interdire le golf à Bale"

L'entraîneur du Real Madrid a évoqué la nouvelle blessure de l'international gallois et le mercato hivernal.

Le est diminué depuis le début de la saison. À l'image d'Eden Hazard, de nouveau blessé après une première période d'indisponibilité au début de la saison, le club madrilène est souvent privé de plusieurs joueurs au même moment. En conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid a évoqué la vague de blessures que connaît le Real Madrid, la dernière en date étant celle de Gareth Bale dont il a expliqué la cause.

"La blessure de Bale ? Elle s'est produit dans le match contre Alavés, car nous avons eu deux jours et demi de repos et sur le chemin du retour, il a souffert. C'est pourquoi il ne s'est pas entraîné avec nous. Aujourd'hui, il a fait un peu d'entraînement mais pas avec nous. Interdire le golf à Bale ? Je n'empêcherai rien à Gareth ou à n'importe quel joueur. Ils sont majeurs et savent ce que chacun doit faire", a avancé Zinedine Zidane.

"Pas un match en détente"

"Je ne sais pas si les joueurs peuvent faire autre chose, peuvent faire plus pour éviter les blessures. Il est non seulement important de s'entraîner, mais aussi de bien manger et de récupérer. Je pense que les joueurs le font et nous avons ici l'un des meilleurs services médicaux. Nous sommes tous, les joueurs et les médecins, en souffrance lorsqu'un joueur est blessé. C'est une affaire de tous. Et les joueurs savent qu’ils sont entourés des meilleurs", a ajouté le Français.

Zinedine Zidane veut voir son équipe ultra motivée face à l' : "Nous savons que pendant tous les matchs il y a zéro relaxation, nous savons qu'ils viennent de jouer un bon match et que nous voulons avoir la meilleure version de notre équipe demain. Il faut donner le maximum et c'est ce que nous allons essayer de faire demain. Je suis impatient de jouer contre l'Espanyol. C'est la réalité. Nous sommes très heureux de jouer dans la ligue espagnole".

L'entraîneur du Real Madrid n'a fermé aucune porte pour le mercato hivernal et a de nouveau encouragé Vinicius Junior sur qui il compte : "Le mercato d'hiver ? Tout peut arriver. Le moment venu, nous verrons. Mais pour le moment je reste avec mes joueurs. Eh bien, c'est le temps de tous les joueurs. Vinicius Junior sera avec nous demain et vous le verrez bientôt. C'est l'heure de Vinícius et de tout le monde. Tout le monde doit être préparé".