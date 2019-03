Real Madrid, Zidane : "Je n'étais bon à l'école, je n'avais pas la bonne attitude"

Zinedine Zidane s'est confié au média espagnol Otro, dans un entretien où il évoque des sujets très personnel.

Légende du Real aussi bien en tant que joueur que coach, Zinedine Zidane est revenu sur son parcours dans un entretien au média ibérique OTRO publié ce dimanche. Zizou en a profité pour comparer l'époque où il foulait encore les pelouses d'Europe à l'ère actuelle :

"Je me suis dit : Voilà, c'est ça que je veux faire"

"C'était plus dur d'avoir une chance à l'époque. Il fallait vraiment être un bon joueur. De nos jours, si vous montrez un peu de talent, vous avez votre chance assez rapidement. Depuis mon plus jeune âge, je savais que je voulais devenir footballeur. Je n'étais pas très bon à l'époque. Je n'ai jaiams été grondé par mes parents, mais je savais que mon attitude nétait pas bonne. Une fois que j'ai eu la permission de mon père et de ma mère, j'ai tout fait pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui", se souvient Zidane.

"Quand je suis arrivé à Cannes et que j'ai vu comment les autres joueurs s'entraîner, je me suis dit : voilà, c'est ça que je veux faire", a ajouté ZZ. "Depuis ce moment, je me suis battu pour devenir le meilleur. Je faisais de on mieux, je me reposais bien. Je me reposais du mieux que je pouvais. Je n'ai jamais fréquenté les bars pour ne pas me ridiculiser. Je buvais beaucoup d'eau et je m'étirais souvent. Je devais devenir le meilleur à tout prix. C'est comme ça que j'ai rendu mes parents heureux et fiers de moi", a ajouté Zidane.

"Il fallait se faire remarquer. Il n'y avait pas beaucoup de place pour les jeunes. Une ou deux maximum par équipe. Il fallait donc montrer qu'on était différents. Les jeunes d'aujourdhui ont beaucoup plus de marge pour faire des erreurs", se souvient Zidane, qui vient de remporter son premier match en Liga depuis son retour en tant que coach du Real face au Celta Vigo.