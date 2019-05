Real Madrid - Zidane : "Il y aura des changements, mais beaucoup de joueurs vont rester"

Zinédine Zidane a fait le point sur ce que pourrait être la saison prochaine du côté de Bernabeu.

Le reçoit dimanche en (16h15). Et Zidane est apparu samedi lors d'une conférence de presse six jours après la défaite à Vallecas qui a provoqué la colère de l'entraîneur français et il était beaucoup plus calme.

Le premier message, en fait, était destiné à celui qui était son coéquipier: "Le premier message est destiné à Casillas. Je lui ai parlé et nous lui avons envoyé notre amour. "



Comment voyez-vous le match contre Villarreal?

"Nous voulons gagner au Bernabéu. Nous voulons montrer que nous voulons bien finir. Nous avons eu des difficultés, le public le sait, mais nous voulons faire un bon match demain. "



Comment avez-vous trouvé Casillas?

"Nous lui avons envoyé beaucoup d'encouragement. C'est mieux Il nous a envoyé un message. Maintenant, il faut être calme, bien récupérer et penser à se reposer. Nous l'avons vu bien. "



Voulez-vous que la saison se termine?

"Il ne sera pas possible que cela se termine maintenant. Il reste trois matches et vous devez les jouer. Je vais bien. L'autre jour j'étais très en colère. Mais les joueurs aussi. Ils ne le vivent pas bien. L'autre jour, rien n'est sorti. La bonne chose à propos du mauvais moment, c'est que nous avons un match demain. Nous n'allons pas supprimer l'envie de jouer au football, car c'est ce qu'ils aiment. C'est ce que nous allons essayer demain.

Ce que je dis aux gens, c'est que la saison est déjà là et que nous devons penser à la saison prochaine. Il y aura des changements, mais beaucoup resteront. Et ce sera le même passe-temps, avec beaucoup des mêmes joueurs. Je demande aux gens de nous soutenir demain. Nous allons essayer d'obtenir quelque chose de bien, comme nous l'avons fait contre . "





Est-ce une question de fait de signer Pogba?

"J'ai dit qu'il était bon, mais si vous me demandez d'autres joueurs, je vous dirai la même chose. De Pogba, j'ai dit qu'il est un bon joueur et que je le connais, mais rien de plus. Je ne vais pas jouer avec ça. Parce que quand ça va bien, on vous pardonne. Tu me parles de Pogba, il est de . Quand la saison sera finie, on verra. Mais je n'ai pas dit que c'était fait. Et je ne le dirai pas."



Qu'est-ce qui vous a surpris chez Vinicius?

"Sa forme. C'est beaucoup mieux, et il est prêt à entrer dans le groupe. Il avait besoin de travailler et c'était le moment nécessaire et planifié avec son âge. Vinicius pourrait être mon fils. "



Êtes-vous heureux qu’il n’y ait pas de compétitions en été pour bien préparer la saison prochaine?

"Il n'y a presque rien en été. Les joueurs ont des sélections de matches et aussi de Copa America, mais il est vrai que nous aurons le temps de préparer la pré-saison et le marché des transferts. Jusqu'au 31 août, tout peut arriver. "



Avez-vous besoin de voir Vinicius?

"Non C'est très bon. Il est important dans cette équipe pour l'avenir. Il a 18 ans, cela n'a rien à voir avec son âge, il faut l'attendre. C'est bien, il mérite d'être ici. La seule chose à faire, c'est que depuis qu'il a été blessé, il faut y aller calmement. Nous verrons dans ces trois matches. Et nous verrons l'année prochaine. "

Vous attendez-vous à plus de Gareth Bale?

"J'espère le meilleur de tous les joueurs. Qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Rien de plus. Nous nous entraînons toute la semaine pour ça, pour sortir quelque chose le week-end. "



Qu' attendez-vous de Villarreal?

"Il y a beaucoup d'équipes qui jouent beaucoup. L'autre jour, pareil. Villarreal joue le maintien et sera prêt à tirer son épingle du jeu. C'est pourquoi nous devons être préparés. Toutes les équipes veulent faire quelque chose contre Madrid, toujours. Encore quand ils jouent quelque chose. Ils sont bons, ils jouent au football, ils ont une qualité et nous devons faire un bon match pour marquer. "