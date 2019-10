Real Madrid, Zidane en danger en cas de défaite à Galatasaray ?

Une nouvelle défaite des Merengue pourrait être fatale au technicien français ce mardi soir en Ligue des champions.

Battu sur la pelouse de Majorque ce samedi soir, le a de nouveau déçu en ce début de saison. Les Merengue ont même perdu la tête de la au profit de leur éternel rival, le vainqueur d' un peu plus tôt dans la journée. De retour au chevet de la Casa Blanca en fin de saison dernière, Zinedine Zidane n'a toujours pas retrouvé la bonne formule avec son équipe afin d'en refaire une prétendante au titre de champion d' , mais aussi en Europe.

Malgré un recrutement prestigieux l'été dernier afin d'incorporer du sang neuf à un effectif vieillissant, le Real Madrid peine à convaincre. En , la Casa Blanca aborde la troisième journée de la compétition face à sans avoir le droit à l'erreur. Le Real Madrid s'est incliné dès son entrée en lice contre le au Parc des Princes, et pire encore, a concédé un match nul sur sa pelouse contre Bruges.

Une élimination prématurée en C1 ?

L'article continue ci-dessous

Tôt ou tard, la tête de Zinedine Zidane sera mise à prix si le Real Madrid ne relève pas la tête. Et cela pourrait arriver bien plus tôt que prévu. En effet, selon les informations d'El Mundo, le déplacement du Real Madrid en face à Galatasaray ce mardi soir serait d'ores et déjà capital pour le technicien français. Une défaite à Istanbul pourrait sceller l'avenir de l'ancien numéro dix de l'équipe de dans la capitale espagnole.

"Préoccupation maximale dans le club blanc. Si Madrid perdait mardi chez Galatasaray, son avenir en Ligue des champions serait sérieusement compromis. Et pour l’entraîneur français, cela pourrait être mortel", peut-on lire dans El Mundo. Il faut dire qu'une défaite face à Galatasaray compliquerait très sérieusement les choses pour le Real Madrid en Ligue des champions. Et Zinedine Zidane aurait très certainement du mal à se remettre de l'humiliation extrême d'être éliminé dès la phase de poules de la compétition reine.

Même si c'est encore loin d'être le cas, en cas de départ de Zinedine Zidane, le Real Madrid devra se pencher sur le choix de son successeur et en Espagne deux noms ressortent déjà avec insistance : ceux de José Mourinho et Massimiliano Allegri. Si le premier est déjà passé par la Casa Blanca et conserve des détracteurs en interne, le second sort de plusieurs saisons réussies à la et les deux hommes sont prêts à remettre le bleu de chauffe. La situation devient urgente pour Zinedine Zidane.