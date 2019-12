Real Madrid, Zidane couvre Benzema d'éloges après sa nouvelle démonstration

Passeur décisif et buteur face à l'Espanyol, Karim Benzema a été couvert d'éloges par son coach après le match.

Passeur décisif pour Varane puis buteur ce samedi, Karim Benzema a permis au Real Madrid de s'offrir la première place provisoire de la Liga aux dépens du Barça.

Le club merengue l'a emporté face à l' (2-0) plus tôt dans la journée et son attaquant français a été, encore une fois, le grand artisan du succès des siens.

Sondé à ce sujet par les médias espagnols après la rencontre, Zinedine Zidane affirme n'avoir rien à redire sur la dernière perf' du natif de Bron, meilleur buteur de la avec 11 réalisations et pas moins de 5 passes décisives :

"Je ne lui trouve aucun défaut. J'ai beaucoup parlé de lui, il devient de plus en plus mature et je crois qu'il s'agit de la grande différence. On ne peut tout simplement rien lui reprocher, il combine bien avec ses partenaires, marque des buts... Je peux juste lui demander de continuer comme ça et l'équipe restera sur une bonne dynamique, comme lui", a estimé Zidane en conférence de presse après la rencontre.