Real Madrid, Zidane : "Courtois nous a sauvés"

Soulagé après la victoire contre Galatasaray, le technicien français a salué la performance de son gardien et le comportement de son équipe.

Zinedine Zidane peut enfin respirer. Grâce à un but de Toni Kroos, le a obtenu une précieuse victoire à Istanbul lors de la troisième journée de la phase de poules de . Une victoire précieuse dans l'optique de la qualification, mais aussi précieuse pour Zinedine Zidane dont l'avenir commençait à être menacé. Souvent critiqué depuis quelques semaines, Thibaut Courtois a lui aussi répondu présent avec notamment deux arrêts décisifs en première mi-temps.

En fin de match, l'entraîneur du Real Madrid a complimenté le gardien belge et a reconnu son impact dans la victoire du Real Madrid contre : "J’ai vu une bonne équipe. Ils ont eu deux occasions nettes et Thibaut Courtois a été important, il nous a sauvés. Il a fait deux arrêts importants. Thibaut est important lors de ce genre de matches. Nous avons eu plusieurs occasions avec des actions très bonnes. La concentration de l’équipe de la première à la dernière minute m’a plu".

"Pas de semaine calme au Real Madrid"

Zinedine Zidane a également été satisfait du comportement global de son équipe : "Cette victoire nous fait du bien, elle est normale. On est contents de cette victoire qui est méritée de toute façon. C'est vrai qu'on aurait aimé mettre ce deuxième but, et ce troisième but qui te permettent de ne pas souffrir, surtout en fin de match. Parce que là, en fin de match, on a beaucoup souffert. Quand tu es à 1-0, tu n'es pas à l'abri d'une occasion contre toi. Mais d'un autre côté, c'est bien aussi parce qu'à 1-0, on a continué d'y croire et on a tenu, surtout défensivement. Galatasaray, ce n'est pas une équipe facile. Nous avons joué avec beaucoup de caractère".

L'entraîneur du Real Madrid est revenu sur les critiques le concernant et les questions sur son avenir avant la rencontre, mais il est conscient que cela fait partie du métier : "C'est du football. Ce que nous gagnons, c'est le passé. Je sais où je suis et la position que j'ai. C'est le présent. Les joueurs ont bien répondu et ont fait un effort énorme. Il n'y a pas de semaine de calme au Real Madrid. Les gens doivent être très fiers de ce que l’équipe a fait".

Plus en jambes, Eden Hazard n'a pas marqué, mais cela n'inquiète pas Zinedine Zidane qui voit sa star monter en puissance : "Je ne crois pas qu'il commence à être frustré. Normalement, cette occasion de la deuxième mi-temps il l'a met… Je ne suis pas inquiet et je pense qu'Eden Hazard non plus. Ça ira mieux petit à petit. Il va mieux et il va s'améliorer davantage. L'important, c'est qu'il continue d'avoir des chances, car il va les mettre".