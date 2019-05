Real Madrid - Zidane : "Ce qu'on a fait en gagnant quatre Ligue des Champions a été impressionnant"

Le technicien refuse de répondre à l'agent de Gareth Bale et ne confirme toujours pas sa continuité au sein du Real Madrid.

Le rend visite à la dimanche lors de l'avant dernière journée de la (18h30). Zidane a de nouveau été interrogé au sujet des transferts lors de la conférence de presse à la Ciudad Deportiva de Valdebebas.



Ce qui s'est passé cette semaine met en valeur vos derniers succès en Ligue des Champions ?



"Tous les titres sont importants. Ce que vous dites est vrai, car il est très difficile de gagner la . Nous savons que ce que nous avons fait a été impressionant. Nous en avons remporté quatre en cinq ans et c'est spécial. Mais cela a été très compliqué, difficile, jusqu’à la dernière minute. Nous le valorisons beaucoup. Mais tous les titres sont importants. La est le quotidien, et est ce qui vous permet d’être bon dans toutes les compétitions. "



Barnett (agent) dit que Bale veut rester ...

"Je ne veux pas répondre. Je suis l'entraîneur du Real Madrid et il fait son travail. Je dois penser au match de demain, à bien jouer, nous avons bien préparé la semaine et demain, nous avons un bon match à jouer. "



Que le Barça n’ait pas atteint la finale de la Ligue des Champions rend meilleure la saison du Real Madrid?

"Non, en rien. Nous avons fait la saison que vous savez et cela ne changera pas. "



Avez-vous négligé le quotidien de la Liga ces dernières années?

"Tous les titres sont importants. La seule chose que je dis, c’est que, pour expliquer aux personnes qui comprennent moins, la Liga vous permet d’être au quotidien prêt à vivre dans toutes les compétitions. Ensuite, personne ne nous retirera ce que nous avons fait dans la Ligue des Champions. Et je dis plus, que la Ligue des Champions est très très compliquée."



Pensez-vous que les critiques de Valverde après avoir remporté la Liga soient injustes?

"Je ne sais pas, c'est eux qui le savent. Ce qu'il a fait jusqu'à présent l'a rendu phénoménal. Nous ne pouvons pas douter de son travail. Que ce soit juste ou injuste ... Je vois aussi des choses ici, mais il faut les accepter. "





Souhaitez-vous dire aux fans qu'ils peuvent attendre avec impatience les transferts?

"Oui, et moi le premier. Je représente le club ici, et c’est ce que je souhaite transmettre à nos fans. Nous allons toujours penser à bien faire les choses. Vous connaissez l'histoire de ce club. Il a gagné beaucoup de choses. Et cela va continuer. L'histoire de ce club grandira toujours. Je peux vous dire que l'année prochaine nous aurons beaucoup d'illusions pour gagner des choses. Et surtout, nous allons mettre tout ce que nous avons au travail. Si nous le faisons bien, nous pouvons faire des choses. Parce que gagner est la conséquence du travail. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre les gens fiers de leur équipe à nouveau. "



Avez-vous vraiment parlé à Bale?

"Je ne vais rien te dire. Les conversations privées restent dans le vestiaire. C'est ce que je dois faire avec tous les joueurs. Ceux qui restent ou ceux qui doivent partir. Mais ça reste à l'intérieur. "



Y a-t-il de la place pour Brahim?

"Nous verrons qui reste. Il a 19 ans et a besoin de minutes. On verra".



Avec hors de la Ligue des champions, est-il plus facile d'attirer Pogba cet été?

"Les bons joueurs plaisent à tout le monde. C'est un joueur de Manchester United et je ne vais pas parler de transferts. "