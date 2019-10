Real Madrid, Zidane : "Casemiro se reposera, mais pas tout de suite"

Seul joueur doté d'un profil de milieu défensif au Real, le Brésilien joue très souvent. Trop même.

Zinedine Zidane n'est pas encore prêt à donner du repos à Henrique Casemiro, son milieu défensif brésilien.

Encore titulaire lors de la victoire contre Leganes (5-0) à Bernabeu mercredi soir, Casemiro n'est pas prêt de souffler selon son entraîneur :

« Je ne sais pas quand Casemiro aura l'occasion de se reposer, mais ce ne sera pas pour tout de suite, car nous sommes très bien en ce moment ».

Le Real a remporté un succès probant dans le jeu face au dernier de la avec un Karim Benzema en feu :

« Karim a été très bon, comme toujours, ça ne change pas chez lui. Il est important pour lui d'avoir marqué, en tant qu'attaquant au . Mais il fait bien plus que cela, et en fait plus que d'autres ».