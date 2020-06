Real Madrid - Zidane agacé par les débats sur l'arbitrage

L'arbitrage a semblé plutôt favorable aux Madrilènes contre la Real Sociedad, mais l'entraîneur merengue préfère évoquer la prestation de ses joueurs.

Zinédine Zidane s'est exprimé sur les décisions d'arbitrage après la victoire du sur la (2-1) dimanche dernier. Le penalty de Sergio Ramos, pour une faute sur Vinicius Junior, a donné l'avantage à Madrid avant qu'un but d'Adnan Januzaj ne soit refusé pour un hors-jeu de son coéquipier, jugé sur la trajectoire.

Quelques instants plus tard, Karim Benzema a doublé l'avance de Madrid après un contrôle de la vidéo pour un contrôle du haut du bras, et les hommes de Zidane ont tenu bon malgré le but tardif de Mikel Merino.

Zidane est fatigué de toutes ces discussions sur les arbitres, et affirme que son équipe a mérité sa victoire, qui lui permet de devancer le Barça grâce à une meilleure confrontation directe.

"Ce qui me dérange, c'est qu'au final, nous ne parlons que des arbitres, il semble que nous n'avons pas rien fait sur le terrain", a déclaré l'entraîneur de Madrid après la rencontre.

"Mais nous n'allons pas contrôler la controverse. Nous avons gagné sur le terrain et je pense que la victoire est méritée. Il y a un penalty et je pense que pour le but, Karim le touche de son épaule.

"Ce sont des choses de l'arbitre et comme toujours je ne m'en mêle pas, il fait son travail et rien d'autre. Je dois respecter ces choses et ne penser qu'à ce que nous avons fait. C'est une victoire méritée, c'est la chose la plus importante pour nous."

Madrid, qui accueille le Real Majorque mercredi, a remporté trois matchs consécutifs depuis son retour au jeu après la pause imposée par le coronavirus. Zidane s'est contenté de quitter Anoeta avec trois points, Madrid étant en tête du classement à huit matches du terme de la .

"Une victoire, trois points dans un stade difficile. Nous avions un match compliqué à jouer jusqu'à la fin, a-t-il déclaré. Nous jouions bien, nous nous créions des occasions, mais cela ne veut rien dire. Nous avons vu à quel point les 10-15 dernières minutes étaient compliquées.

"Mais le sentiment qui me reste, c'est l'effort, l'intensité et l'attitude que nous avons eu dès le début. Et à la fin, nous quittons un stade difficile avec trois points. C'est une victoire méritée."