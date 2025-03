Real Madrid, Zidane : "Nous voulons tous voir Bale à 100%"

L'entraineur du Real Madrid a été élogieux envers Gareth Bale après la belle prestation de ce dernier contre Alaves.

Gareth Bale est l'un des hommes en forme du Real Madrid en ce début d'année 2018. Et il l'a encore confirmé le week-end dernier en signant une brillante prestation face à Alaves. Une rentabilité qui ne peut que faire plaisir à son entraineur Zinedine Zidane.

Lors de sa dernière sortie médiatique, Zidane a loué le travail du Gallois et souligné une énième fois toute l'importance qu'il a à ses yeux. "Bale se comporte bien, et jour après jour, il se sent mieux, a-t-il déclaré. C'est ce que nous voulons tous, voir Gareth à 100%. Il a fait un grand match, et même marqué, mais le plus important c'est qu'il ait été très actif, avec une grande influence dans le jeu. Il a fait un excellent travail".

La semaine dernière, la presse espagnole a spéculé sur un possible départ de Bale à la fin de la saison. Une rumeur à laquelle Zidane n'a logiquement pas réagi. Le technicien français préfère uniquement parler terrain et des échéances qui attendent son équipe.