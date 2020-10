Real Madrid - Vinicius : "Si on ne prend pas de but, nous allons gagner"

Unique buteur de la victoire face à Valladolid (1-0), le Brésilien sait que les atouts offensifs madrilènes font et feront toujours la différence.

Après un nul à la maison et un succès laborieux à l'extérieur, le Real Madrid l'a emporté face à Valladolid mercredi soir (1-0), pour le compte de la 4ème journée de la . La victoire du Champion d' est signée d'un but inscrit par Vinicius Junior. Satisfait, le Brésilien s'est exprimé au micro de Movistar+ après le match.

"Nous sommes contents de la victoire car c'était un match compliqué. La première mi-temps a été difficile, mais on a corrigé ça en deuxième et nous avons repris le contrôle sur le match. C'était important d'enchaîner", a ainsi analysé le jeune ailier offensif, avant de réclamer de la patience vis à vis de l'équipe entraînée par Zinédine Zidane.

"On sait que si on ne prend pas de but, nous allons gagner"

"On n'a eu aucun match de pré-saison avant le début de la et on a eu peu d'entraînements. Ces premiers matchs sont compliqués donc c'est important de les gagner", a-t-il précisé. Heureusement, le talent offensif des Madrilènes fait et fera toujours la différence. Une raison d'être optimiste, selon Vinicius Junior.

"On sait que si on ne prend pas de but, nous allons gagner parce qu'on a beaucoup de joueurs capables de marquer. On va s'améliorer tout au long de la saison", a confié l'unique buteur de la rencontre. Malheureusement, le va devoir composer sans Eden Hazard, blessé, lors des prochaines semaines.