Real Madrid - Vinicius : "Messi ou Ronaldo ? Je choisis Benzema"

Interrogé sur sa préférence entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le jeune brésilien du Real Madrid a préféré opter pour son coéquipier madrilène.

Pas retenu par le sélectionneur brésilien Tite pour disputer la Copa America avec la Seleçao, Vinicius Jr a tout de même était interrogé par la chaîne de télévision brésilienne Fox Sports concernant sa préférence entre Crisitiano Ronaldo et Lionel Messi.

Un débat que le jeune ailier merengue n'a pas su trancher, préférant ne pas prendre position et invoquer l'un de ses compères d'attaque au . "C’est difficile à dire, je n’ai joué avec aucun d’entre eux. Je ne sais pas. Je n’ai pas joué avec eux, je ne peux pas en parler, mais je choisirais Benzema. Il joue toujours avec moi et m’aide beaucoup. C’est un gars dont j’étais déjà fan et je le suis encore plus maintenant" , a-t-il ainsi déclaré.

Arrivé chez les Merengue à l'été 2018 contre 45 millions en provenance de Flamengo, Vinicius Jr n'a en effet pas eu le temps de côtoyer la star portugaise, qui avait déjà quitté le club pour s'engager avec la . Quant à Lionel Messi, il n'a pu que le croiser sur le terrain lors des différents Clasicos cette saison, où il n'a pu que constater les dégâts avec trois défaites pour le Real en quatre confrontations (pour un nul).

Pour sa première saison en , le jeune joueur de 18 ans a impressionné au point de devenir titulaire au coeur de l'hiver jusqu'à sa blessure en huitième de finale retour de contre l' . Avec le retour de Zidane sur le banc entre temps, il pourrait toutefois être contraint de changer d'air cet été dans le cadre d'un prêt.