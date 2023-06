Real Madrid : Vinicius Junior va récupérer le numéro 7 !

À partir de la saison prochaine, Vinicius Junior portera le numéro 7 au Real Madrid.

Le Real Madrid a déjà connu quelques changements pour son effectif de la saison prochaine. Karim Benzema, Eden Hazard et Marcos Asensio ont fait leurs adieux au club et devraient être remplacés lors du mercato estival. Ces départs entrainent également des changements de numéros, d'autant que les trois portaient des numéros plutôt populaires chez les joueurs (7 pour Hazard, 9 pour Benzema et 11 pour Asensio).

Vinicius numéro 7

Comme l'explique Fabrizio Romano ce lundi, Vinicius Junior, qui a successivement porté les numéros 28, 25 et 20 chez les Merengues, va donc récupérer le mythique numéro 7. Une responsabilité plutôt grande puisque des légendes telles que Raul et Cristiano Ronaldo l'ont porté, mais les deux derniers Mariano Diaz et Eden Hazard n'ont pas réussi à l'honorer de la sorte.

Le numéro 11 sera dorénavant porté par Rodrygo, qui portait le numéro 21 cette saison. Les deux Brésiliens ont grandement contribué à l'incroyable saison du Real en 2021-2022, notamment en Ligue des Champions où leurs performances ont permis aux Madrilènes de remporter une 14è Ligue des Champions. Quant à lui, le numéro 9 sera sans doute réservé au futur successeur de Karim Benzema en attaque.