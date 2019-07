Real Madrid, Vinicius Junior ne ressent aucune pression pour remplacer Cristiano Ronaldo

Le Brésilien est arrivé à Santiago Bernabeu après le départ d'une superstar portugaise, mais il ne cherche pas à imiter les exploits d'une "légende".

Arrivé l'été dernier au , Vinicius Junior a été l'une des rares éclaircies dans une saison bien terne du côté de la capitale espagnole. Placé en équipe réserve durant les six premiers mois, le Brésilien a rayonné à l'arrivée de Santiago Solari qui lui a fait confiance et lui a donné sa chance avec l'équipe première. Dans une interview accordée à As, Vinicius Junior est revenu le départ de Cristiano Ronaldo et n'estime pas être son successeur.

"Cristiano Ronaldo c'est Cristiano Ronaldo, il est une légende du club. Il a fait ce que personne n'a jamais fait. Mais je n'ai jamais eu l'impression de le remplacer. Je veux jouer et aider le Real Madrid. Dans mon cas, je pense que c'était le bon moment de venir au Real. Je jouais bien pour Flamengo, mais j'avais aussi la marge pour m'améliorer. J'y ai davantage évolué en trois mois à Madrid qu'en une année dans mon pays d'origine. C'était bien pour moi de commencer et ensuite de jouer dans le meilleur club du monde", a analysé le Brésilien.

"Zidane me conseille de ne pas écouter les gens de l'extérieur"

"L'entraînement est différent. La plupart des séances d’entraînements y sont meilleures que les matches actuels. Et à l'entraînement, personne ne veut perdre, tous les joueurs veulent s'améliorer chaque jour. Il y a des joueurs comme Sergio Ramos et Karim Benzema qui, même s'ils ont plus de 30 ans, s'entraînent plus dur que tout le monde. L'inspiration que vous obtenez en côtoyant les meilleurs joueurs est également utile, car elle vous fait grandir", a ajouté Vinicius Junior.

L'ailier du Real Madrid a évoqué le cap entre le et l'Europe : "La c'est totalement un autre niveau ? Oui, le jeu est totalement différent. Vous devez vous mettre en tête que si vous perdez la balle, votre adversaire va marquer. Est-ce que c'est pareil contre les petites équipes en ? Oui, encore plus en cette saison où l'équipe n'était pas si bonne. L'adversaire n'a pas d'importance. Là, si tu te trompes, tu prends un but".



Heureux du retour de Zidane, Vinicius Junior a avoué que le Français lui a conseillé de se concentrer sur son jeu et de faire attention aux mauvaises fréquentations : "Zinedine Zidane ? Il me parle de travailler dur parce que je suis jeune. Et ne pas écouter les gens de l’extérieur, écouter ma famille et le personnel du club, c’est avec lui et avec les joueurs que je vais évoluer. Ma vie a complètement changé, tout a changé. Tout le monde veut être à mes côtés, avec moi et avec ma famille."